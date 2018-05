Foot : l'équipe de France dévoile sa photo officielle pour le Mondial en Russie

Ils attendaient d'être au complet, avec l'arrivée du défenseur central Raphaël Varane, absent pour disputer la finale de la Ligue des champions.

Souriants, vêtus de bleu blanc et rouge, et sous le slogan "fiers d'être bleus". L'équipe de France de football a révélé, mercredi 30 mai, sa photo officielle à l'approche du Mondial en Russie. Au complet depuis l'arrivée, mardi, du défenseur central Raphaël Varane, qui était absent pour disputer la finale de la Ligue des champions, les Bleus ont pris la pose à Clairefontaine. Au centre : le sélectionneur Didier Deschamps entouré d'Antoine Griezmann et Blaise Matuidi.

La photo officielle de l'@equipedefrance pour la Coupe du Monde 2018 ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4aZF4iEi5v — Equipe de France (@equipedefrance) 30 mai 2018

Prochaines étapes : ils affronteront vendredi 1er juin l'Italie à Nice puis, le 9 juin, les Etats-Unis à Lyon. Après ces matchs amicaux, l'équipe de France entrera en lice pour la Coupe du monde le 16 juin contre l'Australie, avant d'affronter le Pérou et le Danemark les 21 et 26 juin, au sein du groupe C.