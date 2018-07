France-Belgique : les pronostics des politiques

France-Belgique, c'est un match qui les fait eux aussi tous vibrer. Dans l'équipe de France politique, chacun croit bien évidemment à la victoire. À l'Assemblée nationale, certains députés n'auront qu'une seule lecture aujourd'hui : le journal l'Équipe. "Je prédis une demi-finale de folie, avec beaucoup de buts", assure Régis Juanico, député Nouvelle Gauche. "C'est un match alléchant entre deux des plus belles équipes du Mondial, des voisins, avec un pays qu'on aime bien, la Belgique. Donc ce sera agréable dans tous les cas", promet quant à lui Éric Coquerel, député la France Insoumise.

Un écran géant installé dans les jardins de la présidence de l'Assemblée nationale

Déjà hier, à peine le discours du chef de l'État terminé, certains parlementaires n'avaient que les pronostics en tête. "Je dirais 2-1 pour la France, bien sûr", estime Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. "3-2 et le troisième but pour la France lors des prolongations", imagine pour sa part Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. À l'Assemblée, le match se déroulera pendant la suspension de séance. Tous les députés et leurs collaborateurs sont donc invités à venir le regarder sur un écran géant installé dans les jardins de la présidence de l'Assemblée nationale.

