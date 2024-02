Coupe de France : Le Puy en plein rêve, le PSG qualifié, Lyon sur sa lancée... Ce qu'il faut retenir des huitièmes de finale de mercredi

Suite et presque fin des huitièmes de finale de la Coupe de France. Sept des huit qualifiés pour le prochain tour sont connus, en attendant de connaître le dénouement de Rouen-Monaco, jeudi 8 février. Quatre autres clubs de Ligue 1 ont rejoint Rennes, qualifié la veille grâce à un succès facile à Sochaux (6-1), en l'occurrence le PSG (3-1 contre Brest), Lyon (2-1 contre Lille), Nice (4-1 à Montpellier) et Strasbourg (3-1 face au Havre). Pensionnaire de National 2, la 4e division, Le Puy a créé la surprise contre Laval (L2). Enfin, Valenciennes (L2) a fini par avoir la peau du Petit Poucet, Saint-Priest (N3).

Paris qualifié, mais frayeur pour Mbappé

Face à Brest, le scénario a failli se répéter pour la troisième fois cette saison. Paris a rapidement mené 2-0, grâce à Kylian Mbappé d'abord, auteur de son 30e but en 2023-2024 sur une frappe puissante dans un angle fermé (34e). Danilo Pereira a immédiatement fait le break en reprenant une bonne passe d'Ousmane Dembélé (37e). Derrière, le club breton n'a pas abdiqué et a réduit le score dans le deuxième acte sur une tête victorieuse de Steve Mounié (65e). Gonçalo Ramos a bien conclu la soirée en marquant de près (90e+2).

8e de finale : le PSG ouvre le score par le biais de Mbappé . - (.) Cette fois, pas d'égalisation pour le Stade brestois (qui l'avait obtenue deux fois en Ligue 1, s'inclinant finalement 3-2 à domicile avant de tenir le nul au Parc des Princes). L'élan des Pirates a été freiné par l'expulsion du défenseur Lilian Brassier, coupable d'un mauvais geste sur la cheville de Kylian Mbappé, qui a tourné. Ce dernier a d'ailleurs passé quelques instants allongé sur la pelouse. Malgré l'imminence du huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad (mercredi 14 février), Luis Enrique n'a pas remplacé son joueur star, qui a boîté, mais terminé la rencontre.

Le Puy chipe le statut de Petit Poucet

Un club de National 2 disputera les quarts de finale de Coupe de France. Le Puy y a cru jusqu'au bout face au Stade lavallois. En dépit de leurs deux divisions d'écart, les Ponots ont battu l'équipe surprise de la saison de Ligue 2 (2-1). Après avoir mené au score pendant près d'une heure de jeu (de la 25e à la 85e), l'égalisation de Malik Tchokounté ne les a pas fait sortir du match. L'entrant Nicolas Pays a obtenu un pénalty en toute fin de match que Jules Meyer s'est chargé de transformer (90e+5) pour s'offrir un doublé.

Dans le même temps, Saint-Priest a regardé Valenciennes dans les yeux, mais n'a pas réussi à réaliser un exploit de plus. Le club pensionnaire de National 3 a cédé en fin de match alors qu'il avait répondu à l'ouverture du score d'Andrew Jung (31e) par Marwane Benhmida (41e). Le Malien prêté par Lorient, Siriné Doucouré, a mis fin au parcours des San-Priods qui vont devoir se refocaliser sur la lutte pour la montée en quatrième division.

Lyon confirme son second souffle

Sorti de la zone rouge en Ligue 1, l'OL entend bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Les joueurs de Pierre Sage ont décroché un succès de prestige face à Lille (2-1), le septième sur leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. La recrue hivernale Gift Orban a montré la voie en ouvrant le score d'un joli piqué (40e), avant que Rayan Cherki ne fasse le break au retour des vestiaires (47e). Alexsandro a rapidement réduit le score pour le Losc, mais en vain (53e).

"Si on veut installer des choses, on se devait d'augmenter notre intensité de jeu. Je trouve que sur les trois derniers matches, cela a été progressif. On n'a pas encore atteint la plénitude mais on avance", a tempéré l'entraîneur des Gones après la rencontre. Lyon disputera les quarts de finale de la Coupe de France pour la sixième fois sur les sept dernières éditions. A l'inverse, Lille n'en verra pas la couleur pour la septième saison d'affilée.