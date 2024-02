Direct Lyon-Marseille : un Olympico sous haute tension entre l'OM et l'OL... Suivez le match de la 20e journée de Ligue 1

Trois mois après les images choquantes de Fabio Grosso en sang à la sortie du bus lyonnais, Marseille et Lyon se retrouvent au Groupama Stadium, dimanche 4 février, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Et en à peine trois mois, l'OL a changé du tout au tout. Remplaçant de Grosso, Pierre Sage a été confirmé sur le banc et peut compter sur un mercato hivernal très dense, avec les arrivées de Gift Orban, Orel Mangala, Malick Fofana, Adryelson et Saïd Benrahma, qui n'est pas encore qualifié après son transfert rocambolesque.

En face, l'OM sort d'une période compliquée, avec une seule victoire en cinq rencontres (face à Thionville en Coupe de France) depuis la fin du mois de décembre. Les absences des nombreux cadres partis à la CAN ont pesé durant cette période, où Marseille a eu du mal à créer du jeu. Les hommes de Gennaro Gattuso pourront enfin profiter des retours d'Amine Harit, Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye après les éliminations du Sénégal et du Maroc en huitièmes de finale de la CAN.

Suivez la rencontre en direct