Chant raciste de joueurs argentins visant les Bleus : Jules Koundé et Wesley Fofana s'insurgent, la Fifa ouvre une enquête

Chelsea, club de Wesley Fofana et d'Enzo Fernandez, a engagé une procédure disciplinaire contre son milieu argentin, à l'origine de la diffusion du chant sur ses réseaux sociaux.

L'histoire continue de faire grand bruit. La Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé, dans un communiqué consulté par l'AFP, mercredi 17 juillet, l'ouverture d'une enquête à la suite d'un chant raciste entonné par des joueurs de l'équipe d'Argentine à l'encontre des Bleus. "La Fifa condamne fermement toute forme de discrimination de la part de quiconque, y compris les joueurs, les supporters et les officiels", a déclaré l'instance.

Plus tôt dans la journée, c'est le club anglais de Chelsea qui avait annoncé lancer "une procédure disciplinaire" à l'encontre de son milieu de terrain Enzo Fernandez. L'Argentin est accusé d'avoir entonné avec des coéquipiers, les premières paroles du chant raciste à l'issue de la victoire de l'Albiceleste en finale de la Copa America, avant de couper brusquement son direct.

La veille, les internationaux français Wesley Fofana et Jules Koundé avaient condamné publiquement cette vidéo. Le Barcelonais, a qualifié la scène de "lamentable". C'est une démonstration de "racisme décomplexé" pour Fofana, qui est d'ailleurs coéquipier d'Enzo Fernandez à Londres.

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Il a été soutenu par d'autres Français évoluant à Chelsea. Benoît Badiashile, Axel Disasi, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku, qui ont décidé de ne plus suivre Enzo Fernandez sur les réseaux sociaux en signe de désapprobation.

L'ouverture de l'enquête de la Fifa a fait suite à la sortie, mardi du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Dans un communiqué, il avait annoncé saisir les instances de la Fifa et "condamner avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables tenus à l'encontre des joueurs de l'équipe de France". La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'était également offusquée du comportement des joueurs de l'Albiceleste sur X.

Enzo Fernandez s'est excusé

Initiateur de la vidéo, Enzo Fernandez a réagi à la polémique et s'est excusé sur ses réseaux sociaux. "Je tiens à m’excuser sincèrement pour une vidéo publiée sur ma chaîne Instagram lors des célébrations de l’équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n’y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je m’oppose à la discrimination sous toutes ses formes et je m’excuse d’avoir été emporté par l’euphorie de nos célébrations de la Copa America."

Le champion d'Amérique a ajouté : "Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent pas mes convictions ni mon caractère. Je suis sincèrement désolé". Il a reçu, mercredi, le soutien de son coéquipier sénégalais Nicolas Jackson, dans un post publié sur X.