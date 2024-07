Foot : l'Argentine sacrée à la Copa America, au terme d'une finale retardée par des incidents et marquée par la blessure de Messi

Déjà championne du monde en 2022, l'équipe de football d'Argentine a ajouté un nouveau trophée, dimanche 14 juillet, à son gargantuesque palmarès. Les coéquipiers de Lionel Messi ont dominé, à Miami (Etats-Unis), les Colombiens en finale de la Copa America, au terme de la prolongation. Lautaro Martinez a inscrit le but de la libération à la 112e minute.

Les Argentins se sont ainsi offert leur deuxième Copa America consécutive, après celle remportée en 2021 au Brésil, et la 16e de leur histoire. Point noir sportif de la soirée, l'Albiceleste a vu son capitaine Lionel Messi sortir sur blessure, à la 66e minute, la cheville droite touchée. En première période déjà, la Pulga avait subi un tacle appuyé, le laissant plusieurs minutes au sol. A la 64e minute, c'est un mauvais appui lors d'une course au milieu du terrain, qui l'a poussé à quitter la pelouse, en boitant.

Les adieux de Di Maria, l'incertitude Messi

Une fois sur le banc, l'octuple Ballon d'or, âgé de 37 ans, est apparu en larmes, la cheville visiblement gonflée. L'avenir international de la star argentine est incertain, même s'il n'a pas exclu de prolonger avec la sélection jusqu'à la Coupe du monde 2026 organisée par les Etats-Unis, où il joue en club (Inter Miami), le Mexique et le Canada. Son compatriote Angel Di Maria est lui aussi sorti en larmes, à la 117e minute, pour sa dernière sélection.

La rencontre a également été marquée par des faits extra-sportifs. Le match a débuté avec 1h22 de retard, en raison d'incidents à l'entrée du stade. Les policiers et membres de la sécurité ont usé de la force et arrêté plusieurs individus qui essayaient d'entrer dans le stade a priori sans billets. Après plusieurs incidents, les portes du stade sont restées fermées plusieurs heures. En raison de la chaleur et d'une foule très compacte, les secouristes ont dû intervenir à plusieurs reprises pour des malaises de supporters. Lorsque les organisateurs ont finalement rouvert les accès, l'entrée des fans s'est de nouveau révélée chaotique, entraînant larmes et colère.

Des agents de sécurité contiennent des supporteurs qui essayent de rentrer sans ticket dans le stade pour la finale de la Copa America, le 14 juillet 2024, à Miami. (JUAN MABROMATA / AFP)

"Ils nous traitent comme des animaux, l'organisation est inexistante. En tout cas rien n'était prêt pour accueillir 60 000 personnes", a regretté Cécilia Cabarelli, une supportrice argentine, à l'AFP. Le Hard Rock Stadium de Miami doit accueillir sept rencontres de la prochaine Coupe du monde en 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Mercredi, des violences avaient déjà éclaté en tribunes lors de la demi-finale Colombie-Uruguay à Charlotte (Caroline du Nord), entraînant de vives critiques contre la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).