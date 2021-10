Ballon d'Or 2021 : un favori difficile à dégager, des Français en retrait, quelques absents de marque... ce qu'il faut retenir de la liste des 30 nommés

Après une année 2020 marquée par la pandémie et une édition annulée, la cérémonie du Ballon d'Or fait son grand retour le 29 novembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris. La liste des nommés a été dévoilée vendredi 8 octobre par France Football.

Lewandowski, Messi et Jorginho peuvent y croire

Auteur de 46 buts en 35 matchs avec le Bayern Munich en 2020-21, Robert Lewandowski sera un candidat très sérieux au titre. "Ce serait une grande fierté" avait déclaré l'international polonais en conférence de presse, lui qui s'était vu priver d'un potentiel sacre en 2020 après la victoire du Bayern en Ligue des champions et son titre de meilleur buteur de Bundesliga.

Vainqueur de la Copa America, son premier titre avec l’Argentine, de la Coupe du Roi avec Barcelone et meilleur buteur de la dernière saison de Liga avec 30 réalisations, Lionel Messi pourrait une nouvelle fois devancer la concurrence. Il sera une nouvelle fois avec son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de Serie A au printemps dernier et recordman de buts en sélection (111) avec le Portugal, le joueur de Manchester United, élu joueur du mois de septembre en Angleterre, risque cependant de payer le manque de résultats de la Juventus l'an dernier (4e de Serie A, élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Porto).

Champion d'Europe avec l'Italie l'été dernier à Wembley (Angleterre), vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Jorginho a vécu une saison de rêve. Si seul le palmarès décidait du vainqueur, la plaque tournante des Blues serait inévitablement le grand favori. Et si les votants décident de mettre un Italien à l'honneur, Jorginho pourrait être le Modric de 2018.

Mission impossible pour les Français ?

Karim Benzema, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé représenteront la France lors de cette 65e cérémonie du Ballon d’Or. Actuel meilleur buteur de Liga avec 9 buts en 8 matchs et auteur d'un bel Euro (4 buts), Karim Benzema marche sur l’eau. C’est le cas également du milieu de Chelsea N’Golo Kanté, excellent récupérateur et vainqueur de la dernière Ligue des champions avec les Blues. Les deux Tricolores peuvent espérer un bon classement, malgré l'élimination prématurée de la France à l'Euro.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2021

Kylian Mbappé est quant à lui le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 avec 27 réalisations. Mais son penalty raté contre la Suisse à l’Euro et son début de saison peu probant avec Paris pourraient jouer en sa défaveur dans la décision finale. Il va probablement falloir attendre pour le voir soulever son premier Ballon d'Or.

Une surprise venue de Premier League ou du PSG ?

Même s'ils ont subi la foudre des Français en demi-finale de la Ligue des nations, jeudi 7 octobre, difficile de ne pas considérer les Belges Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku comme potentielles suprises de cette édition 2021. Le milieu de Manchester City, sacré en Premier League et finaliste de la dernière Ligue des champions, s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste, tout comme Romelu Lukaku, flamboyant en sélection, vice-meilleur buteur de Serie A en mai dernier et auteur d'un bon début de saison avec Chelsea.

First goal at Stamford Bridge, love this. pic.twitter.com/FgfJZ3NKBB — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 11, 2021

Bruno Fernandes, qui a redynamisé l'entrejeu de Manchester United, pourrait figurer dans les hauteurs du classement, à l'image de Ruben Dias, élu meilleur défenseur UEFA en 2021. Il ne faut pas oublier le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur de l'Euro avec l'Italie, nouvelle championne d'Europe.

Ils ne seront pas de la partie

Manuel Neuer, Antoine Griezmann, Sadio Mané et Joshua Kimmich, habituellement incontournables dans la liste depuis plusieurs saisons, sont absents. Le portier du Bayern Munich paye sans doute ses 55 buts concédés en seulement 46 matchs sur l'ensemble de la saison 2020-2021, malgré une fin d'année plutôt concluante avec 4 clean sheets en 10 matchs. Antoine Griezmann, quant à lui, n'est jamais véritablement parvenu à s'intégrer dans le collectif catalan du Barça, et son transfert à l'Atlético de Madrid est trop récent pour juger ses performances dans son nouveau club.

Sadio Mané n'a pas convaincu non plus, buteur à seulement 11 reprises en Premier League la saison passée avec Liverpool et trop peu décisif dans les grandes rencontres. Joshua Kimmich, moins en vue en 2021 que l'année précédente, n'est pas non plus dans la liste. L'élimination contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des champions n'a pas arrangé son cas, malgré une bonne saison dans l'ensemble en Bundesliga.

Les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021

César Azpilicueta (Chelsea FC), Nicolò Barella (Inter Milan), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Giorgio Chiellini (Juventus FC), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea FC), Harry Kane (Tottenham Hotspur FC), N’Golo Kanté (Chelsea FC), Simon Kjaer (Milan AC), Lautaro Martinez (Inter Milan), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Chelsea FC), Riyad Mahrez (Manchester City), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Luka Modrić (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool FC), Gerard Moreno (Villarreal CF), Mason Mount (Chelsea FC), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedri (FC Barcelone), Rúben Dias (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suárez (Atlético de Madrid)