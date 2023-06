Djokovic et Swiatek maîtres à Paris, Manchester City sur le toit de l'Europe, Vingegaard impressionne... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Ferrari s'est imposé lors des 24 Heures du Mans, tandis que Toulouse et La Rochelle ont décroché leur billet pour la finale du Top 14.

Des grandes victoires et des émotions. Le week-end sportif a été animé, du clap de fin de Roland-Garros au dénouement du Critérium du Dauphiné, en passant par le titre tant attendu de Manchester City en Ligue des champions, et le succès historique de Ferrari sur les terres du Mans. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer de ces deux jours bien remplis.

Roland-Garros : Novak Djokovic et Iga Swiatek au sommet

Cette édition 2023 de Roland-Garros a confirmé deux champions, et établi un nouveau record. Samedi, Iga Swiatek a décroché son troisième titre sur la terre battue parisienne, après un long combat contre la Tchèque Karolina Muchova, 43e mondiale (6-2, 5-7, 6-4). Avec ce quatrième trophée en Grand Chelem, glané quelques jours après ses 22 ans, elle s'inscrit dans les temps de passage d'un certain Rafael Nadal, roi de la porte d'Auteuil. Dans la finale du tableau masculin, Novak Djokovic a dominé Casper Ruud (7-6 [7-1], 6-3, 7-5) pour s'adjuger lui aussi son troisième titre sur la terre battue parisienne. Le Serbe, qui retrouvera dès lundi le fauteuil de numéro 1 mondial, rentre un peu plus dans l'histoire de son sport en devenant le premier joueur à remporter 23 titres du Grand Chelem.

Football : Manchester City entre dans le cercle fermé des vainqueurs de Ligue des champions

Grands favoris de la finale contre l'Inter Milan, samedi soir, les Mancuniens ont eu du mal à faire sauter le verrou italien, mais un but de Rodri (68e) leur a permis de remporter leur toute première Ligue des champions, sorte d'aboutissement pour les Cityzens et leurs propriétaires émiratis qui investissent dans le club depuis 2008. Manchester City réalise donc un triplé exceptionnel cette saison, avec ses victoires en championnat et en coupe d'Angleterre. Après les défaites de la Fiorentina en Ligue Europa conférence et de l'AS Rome en Ligue Europa, l'Inter Milan est le troisième club italien à échouer en finale de coupe d'Europe cette saison.

Cyclisme : Jonas Vingegaard en patron sur le Critérium du Dauphiné

Trois semaines avant le départ du Tour de France, Jonas Vingegaard a montré les muscles. Le Danois, tenant du titre sur la Grande Boucle, a impressionné pour s'adjuger le classement général du Critérium du Dauphiné. Vainqueur de deux étapes, dont l'avant-dernière en solitaire et au sommet samedi, le coureur Jumbo-Visma a réglé la concurrence, reléguée à plus de deux minutes lors de l'arrivée finale à Grenoble, dimanche. Septième et premier Français, Julian Alaphilippe s'est aussi rassuré. Vainqueur d'étape au sprint, présent dans la dernière échappée, le coureur Soudal-Quick-Step a sans doute marqué des points pour la sélection au Tour de France.

Rugby : La Rochelle et Toulouse se retrouveront en finale du Top 14

La logique a primé ce week-end à Saint-Sébastien (Espagne), lors des demi-finales du Top 14. Les deux premiers de la saison régulière, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, respectivement vainqueurs du Racing 92 vendredi (41-14) et de l'Union Bordeaux-Begles samedi (24-12), se sont qualifiés pour la finale du championnat. Avec cinq essais inscrits sans surjouer, les Toulousains n'ont fait qu'une bouchée des Franciliens. Les Maritimes, eux, ont d'abord déroulé en première période avant de contenir les Bordelo-béglais, grâce à une défense intraitable. Les derniers champions d'Europe, principaux pourvoyeurs de joueurs du XV de France, se disputeront le Bouclier de Brennus, samedi 17 juin au Stade de France.

24 Heures du Mans : Ferrari sacré pour son retour

La Scuderia a écrit une nouvelle page de son histoire dans la Sarthe. La Ferrari n°51 d'Alessandro Pier Luigi, Antonio Giovinazzi et James Calado a remporté les 24 Heures du Mans. Au combat avec Toyota pendant toute la course, l'écurie italienne a pris les devants après une sortie de piste de la voiture n°8 de la marque japonaise à moins de deux heures du drapeau à damier. Cinquante ans après sa dernière participation à l'épreuve, Ferrari empoche sa dixième victoire au Mans et met fin à l'hégémonie de Toyota, vainqueur des cinq dernières éditions, finalement deuxième.