Critérium du Dauphiné 2023 : Jonas Vingegaard crucifie la concurrence au sommet de la Croix de Fer et conforte son maillot jaune

Le Danois a devancé Adam Yates et Jay Hindley, samedi, pour s'offrir sa deuxième victoire en solitaire sur ce Dauphiné.

Avec plus de 4 000 mètres de dénivelé positif et un triptyque de haut vol composé du col de la Madeleine, du col du Mollard et d'une arrivée au sommet du col de la Croix de Fer, la victoire semblait promise à un champion et cela n'a pas manqué. Fidèle à la maxime selon laquelle l'attaque est la meilleure défense, le maillot jaune Jonas Vingegaard s'est imposé sur l'étape reine de ce Critérium du Dauphiné, samedi 10 juin, deux jours après son premier succès à Salins-les-Bains.

Dans le col du Mollard, sa Jumbo-Visma s'est portée en tête de peloton pour rattraper un à un les quelques hommes sortis en début d'étape. Un temps isolé à l'avant, le Belge Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) s'est fait reprendre au pied de l'ascension finale. Profitant d'un relais costaud de son coéquipier hongrois Attila Valter, le Danois s'est ainsi lancé dans un numéro de soliste sur les cinq derniers kilomètres pour devancer le Britannique Adam Yates (41") et l'Australien Jay Hindley (53") sur la ligne.

Parti de Porte-de-Savoie avec 1'10'' d'avance sur son dauphin, Jonas Vingegaard a relégué tous ses poursuivants à plus de deux minutes. Un gouffre sachant que l'écart moyen entre les deux premiers du général tourne à 33" de moyenne sur les cinq dernières éditions du Dauphiné.

A trois semaines du Tour de France, Vingegaard impressionne

Au vu du statut intouchable du maillot jaune, Adam Yates se satisfera probablement d'avoir chipé la deuxième place du général à Ben O'Connor (AG2R-Citroën), à la faveur d'une meilleure montée de la Croix de Fer. Le coureur d'UAE Emirates pointe à 2'11" de Jonas Vingegaard, l'Australien à 2'24" .

A trois semaines du Tour de France, le vainqueur sortant envoie un message fort à la concurrence tandis que son grand rival, Tadej Pogacar, se remet de sa blessure au poignet survenue sur Liège-Bastogne-Liège. Du côté français, Julian Alaphilippe a limité la casse mais glisse du podium (7e à 3'48") tandis que Guillaume Martin a conservé sa 8e place. Lâché à six kilomètres de l'arrivée, David Gaudu (Groupama-FDJ) a, en revanche, concédé trois minutes sur l'étape, confirmant qu'il n'est pas encore au mieux de sa forme.