Critérium du Dauphiné : Giulio Ciccone remporte la 8e étape, le classement général pour Jonas Vingegaard encore en démonstration

Le Danois a été attaqué par son dauphin Adam Yates, dimanche, mais n'a jamais été distancé et c'est lui qui a, au contraire, fait la différence sur ses rivaux dans les ultimes hectomètres, tandis que l'Italien de la Trek-Segafredo s'était isolé en tête.

L'Italie et le Danemark à la fête. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) s'est imposé à Grenoble, dimanche 11 juin, au terme de la 8e et dernière étape de ce Dauphiné 2023. Un temps lâché par Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) en tête de la course, le Transalpin est revenu aux côtés de Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) avant de s'isoler en tête et de tenir bon, malgré un Jonas Vingegaard parti à ses trousses dans les pentes à 14% de montée de La Bastille, le juge de paix de la journée.

Au lendemain de sa victoire en solitaire au sommet du col de la Croix de Fer, le Danois Jonas Vingegaard remporte avec la manière le classement général en écrasant la concurrence. Il devance de Adam Yates (2'21") et Ben O'Connor (2'50") au classement général. Le Britannique d'UAE-Emirates a bien tenté de fausser compagnie au maillot jaune dans le col de Porte à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Sans succès puisqu'il a ensuite peiné à le suivre dans les derniers hectomètres de la semaine.

C'est le onzième succès de la saison pour le Danois, qui a fait le plein de confiance avant de défendre sa couronne sur le Tour à partir du 1er juillet, face notamment à son grand rival Tadej Pogacar. "C'est un très grand résultat pour moi. Le Dauphiné est une des plus belles courses du monde, je suis très heureux d'avoir pu gagner ici. Je n'ai jamais été seul, mon équipe a fait un super travail toute la semaine", a dit celui qui avait pris la deuxième place de l'épreuve derrière son coéquipier slovène Primoz Roglic l'an dernier.

Autre acteur à avoir fait le plein de confiance : Julian Alaphilippe. Echappé en compagnie de Ciccone, il a réalisé de belles ascensions, se trouvant même seul devant dans le col hors catégorie du Granier, avant d'être repris puis lâché par l'Italien. Auteur d'une victoire d'étape au sprint cette semaine, sa deuxième de l'année, le Français a montré qu'il était en forme, et marqué sans doute des points en vue du Tour de France. Suffisant pour que Patrick Lefévère, le manageur de la formation Soudal-Quick-Step, couche son nom sur la feuille des sélectionnés ?

Quant à Giulio Ciccone, il s'offre un présent de première importance, et pas seulement à lui-même : "C'est un cadeau pour ma future femme", a -t-il dit, alors qu'il doit se marier la semaine prochaine avant de courir le Tour de France, lui qui a dû renoncer au Giro en raison d'un test positif au Covid-19. "Les 500 derniers mètres ont été terribles mais le public m'a poussé. Quand je regardais derrière moi, je sentais que j'avais suffisamment d'avance", s'est réjoui le triple vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie.