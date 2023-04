Paris-Roubaix 2023 : Mathieu van der Poel, l'empereur des classiques poursuit sa conquête

Déjà vainqueur de Milan-San Remo il y a trois semaines, le Néerlandais a amassé son deuxième Monument de la saison, dimanche, à Roubaix. Il réalise le meilleur début de saison de sa carrière.

Trahissons d'emblée le secret. "Non, Mathieu n'est pas un extraterrestre, il est humain". Il est permis de croire Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), admirable deuxième de Paris-Roubaix derrière son coéquipier Mathieu van der Poel, dimanche 9 avril. Mais il est tout autant aisé d'imaginer le dégoût de Stefan Küng (Groupama-FDJ), cinquième, qui n'avait "rien à faire contre Mathieu". "Il est juste au-dessus", a poursuivi le Suisse en zone mixte, pour qualifier la victoire ébouriffante du Néerlandais. Wout van Aert, son rival décroché dans le final, a été encore plus limpide : "C'est impossible de reprendre 25 secondes à un coureur comme Mathieu".

Confirmant les éloges du peloton, l'intéressé s'est lui-même s'est senti "super fort", comme si rien ne pouvait lui résister. Pareille impression s'était déjà dégagée lors de sa dernière victoire d'envergure, mi-mars sur Milan-San Remo. En y ajoutant une belle deuxième place au Tour des Flandres, on comprend aisément pourquoi "MVDP" pense réaliser "la meilleure saison de classiques" de sa carrière, comme il l'a indiqué au micro de France Télévisions après la course.

Roi des Flandres

La puissance et la détermination dégagées lorsqu'il enfourche la selle laissent peu de place au doute : Van der Poel n'est pas rassasié. La portée symbolique de ses duels à répétition avec les fantastiques Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (Team Emirates) ne fait qu'alimenter une faim intacte. Le Belge et le Slovène ont ainsi été les seuls à frustrer l'ogre néerlandais dans sa moisson flandrienne, respectivement sur le Grand Prix E3 et sur le Ronde.

Mais dimanche, Pogacar n'était pas aligné et le poissard Van Aert n'a pu accrocher la roue de Van der Poel, miné par une crevaison fatale au Carrefour de l'Arbre, à quinze kilomètres de Roubaix. "Ce fut assurément un moment décisif, a reconnu le vainqueur du jour. Sans cela, la course aurait été différente. Nous aurions sans doute rejoint le vélodrome à deux."

Avant ce coup de veine, MVDP s'était appuyé sur un plan savamment concocté par sa formation Alpecin-Deceuninck. L'intéressé n'a d'ailleurs pas manqué de reconnaître l'ampleur du boulot abattu par ses comparses, dont l'épatant Jasper Philipsen, deuxième à l'arrivée après avoir guidé le groupe de tête : "Je savais qu'il aimait les pavés, mais réussir ce qu'il a fait aujourd'hui, j'ai quand même été surpris !"

Programme allégé

"Moins fou-fou" que par le passé, comme l'a reconnu dimanche matin l'ancien vainqueur de la course Peter Van Petegem dans L'Equipe, Van der Poel a acquis une maturité que l'on ne lui connaissait guère. "J'ai bien appris mes leçons, a souri le premier de la classe. L'an passé, j'avais été surpris par des cassures en début de course." Neuvième de l'édition 2022, il avait alors admis, rincé, ne pas avoir "pu suivre jusqu'au bout".

Cette année, l'écolier modèle, aidé par une certaine fraîcheur physique, a multiplié les attaques, forçant ses poursuivants à battre en retraite. "Il m'a poussé dans mes retranchements", a avoué Van Aert en conférence de presse. Cet allant est le fruit d'un régime spécial pratiqué par le Néerlandais. "J'ai décidé de courir moins de courses mais de les faire en étant toujours à 100%", a-t-il ainsi expliqué en zone mixte.

Dans cette logique, il n'étendra pas son appétit sur les classiques ardennaises. Il y aurait pourtant matière à imaginer l'ancien vainqueur de l'Amstem Gold Race (2019) s'y représenter, comme il ne paraîtrait pas incongru de le voir courir derrière un quatrième Monument différent sur Liège-Bastogne-Liège. Au lieu de ça, MVDP se requinquera un temps, avant de s'attaquer au Tour de France, avec lequel il entretient une relation contrastée (maillot jaune et vainqueur d'une étape en 2021, victime d'un abandon lors de la 11e étape en 2022).