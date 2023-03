Milan-San Remo 2023 : Mathieu van der Poel remporte, en solitaire, le premier Monument de la saison

Le Néerlandais a décroché, samedi, le troisième Monument de sa carrière en s'imposant sur la 114e édition de Milan-San Remo.

Le premier Monument de la saison a livré sa vérité. Et couronné, comme très souvent, un grand champion. Celui-ci se nomme Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a remporté la 114e édition de Milan-San Remo, samedi 18 mars, devant Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le coureur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a décroché son troisième Monument en carrière après le Tour des Flandres en 2020 et en 2022.

62 ans après la plus grande victoire sur une classique de Raymond Poulidor en 1961, Mathieu van der Poel (28 ans) a imité son grand-père pour s'adjuger son premier succès sur la Primavera.

"Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario, s'est réjoui le vainqueur après l'arrivée. Dès la Cipressa, je sentais que j'avais de bonnes jambes et je savais que je voulais attaquer. C'est une course que je voulais vraiment remporter. La façon dont je l'ai gagnée est au-delà de mes attentes."

Une contre-attaque surpuissante

Après que le peloton a logiquement repris l'échappée matinale de sept coureurs, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) a lancé, comme prévu, les premières hostilités à six kilomètres de l'arrivée, dans l'ascension du Poggio (3,6 km à 3,7%), le juge de paix de la classique italienne. Il a emmené Filippo Ganna, Wout van Aert et Mathieu van der Poel dans sa roue. Ce dernier a contré ses partenaires au prix d'une attaque surpuissante pour ensuite aborder en tête la descente sinueuse et technique.

Dans le toboggan qui ramène sur San Remo, le quintuple champion du monde de cyclo-cross a conservé son avance de quelques secondes sur ses poursuivants. Un matelas confortable pour lui permettre de savourer et de lever les bras sur la via Roma.

15 secondes plus tard, Filippo Ganna a devancé Wout van Aert et Tadej Pogacar dans le sprint des vaincus du jour. C'est la première fois que l'Italien grimpe sur le podium d'un Monument alors que le Slovène, double vainqueur du Tour de France, bute une nouvelle fois sur la Classicissima. Il avait terminé 12e en 2020, cinquième l'année passée et cale cette fois au pied de la boîte.

Le premier Français, Anthony Turgis (TotalEnergies), se classe en neuvième position, juste derrière Matej Mohoric, comme l'année dernière, où le Slovène avait été couronné devant le Tricolore. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), vainqueur en 2019, n'a pas pu peser sur l'issue de la course, sans que sa chute en première partie de l'épreuve, en soit la raison puisqu'il se classe tout de même aux portes du top 10 (11e).