Direct Milan-San Remo 2023 : l'écart plafonne à trois minutes pour les neuf échappés, dont un Tricolore... Suivez la 114e édition

Premier Monument de la saison cycliste, Milan-San Remo accueille, samedi, le peloton mondial pour le premier moment fort de l'année des courses d'un jour.

Une semaine après Paris-Nice remporté par Tadej Pogacar, place à la 114e édition de Milan-San Remo, samedi 18 mars. Classique du calendrier cycliste et premier Monument de l'année, la "Primavera" propose au menu 294 kilomètres, pour finir par les traditionnelles côtes de la Cipressa et du Poggio, qui sont régulièrement le théâtre du dénouement de la course.

Un Français parviendra-t-il de nouveau à se hisser sur le podium, comme lors de six des sept dernières saisons (Julian Alaphilippe 3e en 2017, vainqueur en 2019 et 2e en 2020, Arnaud Démare vainqueur en 2016 et 3e en 2018, Anthony Turgis 2e en 2022) ?

Tenant du titre, Matej Mohoric est candidat à sa propre succession. Mais logiquement, Tadej Pogacar, Mads Pedersen ou encore Wout van Aert, vainqueur en 2020, joueront les premiers rôles sur cette "Classicissima". Prétendant à la victoire, Tom Pidcock ne sera pas de la partie après sa chute sur Tirreno-Adriatico. Vivez l'étape en direct, avec les écarts en temps réel, sur franceinfo: sport.