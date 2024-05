Roland-Garros 2024 : Richard Gasquet sans solution face au numéro 2 mondial, Jannik Sinner

Le ciel bleu ne s'est définitivement pas montré porte d'Auteuil, mercredi 29 mai. Comme Caroline Garcia plus tôt dans la journée, Richard Gasquet a été éliminé au deuxième tour à Roland-Garros, sèchement défait par Jannik Sinner en trois sets (6-4, 6-2, 6-4) et à peine plus de deux heures de jeu, dans le dernier match à avoir démarré lors d'une journée marquée par la pluie et les reports de rencontres. Malgré le soutien bruyant d'un court Philippe-Chatrier totalement acquis à sa cause, le Biterrois n'a rien pu faire face à la solidité et la justesse de son adversaire, qui continue de se rassurer après un mois sans compétition.

Le Français, qui avait bataillé pendant presque trois heures et demie au premier tour face à Borna Coric, a tenu le rang de son adversaire, numéro 2 mondial, pendant la moitié de la première manche, avant de progressivement perdre pied. Breaké à trois jeux partout, il n'a pas pu refaire son retard, malgré une belle résistance dans les moments décisifs et trois balles de set écartées.

Des émotions à défaut de trouver la faille

Dominé par la technique de l’Italien, qui s’est beaucoup appuyé sur les amorties (9) quand il a senti le Français en déséquilibre, Richard Gasquet n’a jamais vraiment pu peser dans la rencontre. Pris sur son service d’entrée dans la seconde manche, il a subi les jeux qui ont défilé à toute vitesse en faveur de Jannik Sinner, vainqueur du set en à peine plus d’une demi-heure. Redoutable au service (80% de points gagnés sur première balle), l’Italien a pris le jeu à son compte (deux fois plus de coups gagnants) et s’est envolé au tableau d’affichage.

Au pied du mur, Richard Gasquet a retardé l’échéance dans la troisième manche et fait chavirer ses supporters en remontant un nouveau break concédé d’entrée, ou sur une égalité à rallonge pour revenir à 5-4. Mais pas de quoi renverser le numéro 2 mondial, qui a conclu sur sa deuxième balle de match face à un public agité.

Qualifié sans trembler pour le troisième tour, après deux victoires sérieuses en trois sets, Jannik Sinner a désormais rendez-vous avec le Russe Pavel Kotov ou l'ancien vainqueur du tournoi Stan Wawrinka. Pour son 21e Roland-Garros, Richard Gasquet, encore flou à propos de son avenir sur le circuit mais remercié par des "Merci Richard" de tout le public à sa sortie du court, s'arrête dès le deuxième tour, qu'il n'a plus franchi depuis 2018.