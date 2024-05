Roland-Garros 2024 : en grande forme, Richard Gasquet s'impose face à Borna Coric et file au deuxième tour

Inoxydable. Opposé au 73e mondial, le Croate Borna Coric, Richard Gasquet (124e) a fait dans le nostalgique sur le court Suzanne-Lenglen, dimanche 26 mai, en l'emportant au premier tour de Roland-Garros (7-6 [7-5], 7-6 [7-2], 6-4) en 3h23. Bénéficiaire d'une wild-card pour participer au Grand Chelem parisien, le Bitérrois de 37 ans a fait honneur à son invitation. Volontaire à l'échange, en confiance sur son revers et très offensif sur son coup droit, le Français a régalé un court qui ne demandait qu'à s'emballer dès les premiers points du match, poussant régulièrement son adversaire à la faute. Au prochain tour, il affrontera le vainqueur du match entre Jannik Sinner (2e) et Christopher Eubanks (43e).

Encore énigmatique sur une possible fin de carrière et sur l'hypothèse de disputer son dernier Roland-Garros avant le tournoi, le Français a tenu son rang et gagné le droit de disputer le deuxième tour. Ce sera face à Jannik Sinner ou Christopher Eubanks, qui s'affrontent demain.

Un Gasquet offensif et efficace

Pour sa 21e participation porte d'Auteuil, "Richie" n'a pas ménagé ses efforts, loin de là. Premier à concéder le break, il a parfaitement réagi en rendant immédiatement la pareille à son adversaire. Au cours d'un premier set où il a imposé son jeu, malgré des points à rallonge, il a tout doucement emmené le public du Suzanne-Lenglen avec lui, bien aidé par des coups gagnants marquants. Imperturbable durant le tie-break, il a laissé l'assemblée rêver à un exploit.

1er tour : Richard Gasquet mène 2 manches à 0 face à Borna Coric ! Richard Gasquet réalise deux points exceptionnels pour décrocher le tie break de la deuxième manche face à Borna Coric.

Un rêve devenu de plus en plus crédible tout au long du deuxième set, lui aussi conclu au jeu décisif. Richard Gasquet a continué à mener l’échange et à se montrer intraitable sur sa mise en jeu, ne concédant que quatre points et aucune balle de break. Même son inefficacité chronique pour conclure sur le service adverse (huit balles de break laissées en route) ne l'a pas affecté, le Français choisissant plutôt d'embrasser son destin de deux magnifiques coups gagnants pour mener deux manches à rien.

1er tour : Richard Gasquet domine Borna Coric en 3 sets ! Après un ultime revers long de ligne dont il a le secret, Richard Gasquet domine Borna Coric en trois sets (7-6, 7-6, 6-4) et rejoint le second tour de Roland-Garros.

Dans le troisième set, il a d'abord lâché son service, laissant craindre une baisse de régime légitime à 37 ans. Rien n'en fut. Comme dans la première manche, il a su se remobiliser pour répondre immédiatement à son adversaire, afin de lui prendre par deux fois sa mise en jeu, concluant la rencontre d'un sublime passing. Il y a fort à parier que son succès du jour gardera une place particulière dans son cœur.