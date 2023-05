Roland-Garros 2023 : "night sessions" avancées, coaching hors court encadré... Les nouveautés de l'édition 2023

Les "night sessions" débuteront une demi-heure plus tôt à la demande des joueurs et du public pour notamment éviter des problèmes de transport à la sortie du stade.

Pour la première fois depuis 2005, Rafael Nadal ne sera pas présent porte d'Auteuil pour défendre son titre. Mais ce n'est pas la seule nouveauté qui attend cette année les spectateurs de Roland Garros (28 mai au 11 juin). À deux jours du début du tournoi, dimanche 28 juin, franceinfo: sport fait le point.

Les "night sessions" avancées de 30 minutes

Instaurées en 2021, les "night sessions" du Grand Chelem parisien changent d'horaires. À partir de lundi, les matchs en soirée débuteront à 20h30, soit une demi-heure plus tôt que l’an passé. “On répond à la demande des joueurs et joueuses et à celle du public, vis-à-vis des transports si le match dure”, avait expliqué Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, en avril lors d'une conférence de presse. L'année dernière, après sa victoire au forceps aux dépens de Novak Djokovic après 4h12 de jeu et une fin de match à une heure du matin, Rafael Nadal avait glissé : "Commencer à 21 heures, ici, sur la terre battue, au meilleur des cinq manches, cela peut être très long."

Concernant la programmation, il faudra encore attendre pour savoir si le nombre de matchs féminins en nocturne sera plus important que l’année dernière. En 2022, une seule rencontre du tableau dames avait été programmée en session de nuit sur la quinzaine, celle entre Jelena Ostapenko et Alizé Cornet au deuxième tour.

Le prize money en augmentation

C'est une dotation record pour Roland-Garros. Avec une augmentation de 12,3% par rapport à 2022, le prize money s'élèvera cette année à 49,6 millions d'euros. En simple, le gagnant et la gagnante toucheront chacun 2,3 millions d'euros. Les joueurs vaincus au premier toucheront 69 000 euros, soit une progression de 11% par rapport à l'an passé. Les revenus pour les qualifications ont aussi augmenté avec un minimum de 16 000 euros pour une défaite au premier tour des qualifications. En tennis-fauteuil, le prize money total augmente de 40% par rapport à la précédente édition pour atteindre 810 000 euros au total. Depuis 2007, les primes des joueuses et des joueurs sont identiques.

Une première pour le coaching "hors court" porte d'Auteuil

Pour la première fois à Roland-Garros, les entraîneurs seront autorisés à donner des conseils à leurs joueurs et joueuses pendant les matchs. Ce “coaching verbal” sera néanmoins encadré. Les joueurs ne pourront recevoir des conseils, limités à quelques mots, que lorsqu’ils se trouveront dans la moitié de terrain où se situe la loge de leur entourage. En revanche, le joueur ne pourra pas engager une réelle conversation sauf pendant la pause médicale, la pause toilettes ou le changement de tenue du joueur adverse. L'entraîneur pourra également librement coacher son joueur avec des gestes.

Ce coaching depuis les tribunes est testé par la WTA depuis 2020 et par l'ATP depuis juillet 2022 avec l'objectif de "normaliser ce qui existait en cachette" comme l'expliquait Patrice Hagelauer, ancien entraîneur de Yannick Noah à Franceinfo il y a un an.

Moins de monde sur les courts annexes ?

Face à la très forte affluence dans les allées de Roland-Garros et aux nombreuses files d'attente pour accéder aux courts annexes, la Fédération française de tennis a décidé de vendre 2 000 places en moins par jour. Cette année, les places pour les tribunes hautes du court Simonne-Mathieu n’ont pas été vendues et les spectateurs pourront s’y rendre en libre accès, grâce à leur précieux sésame, que ce dernier concerne le court central, le cout Suzanne-Lenglen ou simplement les courts annexes. Les tribunes basses du court restent exclusivement réservées aux détenteurs d'un billet pour le Simonne-Mathieu.

Le tournoi de tennis fauteuil prend de l'ampleur

Avec quatre joueurs en plus dans les tableaux féminins et masculins, le tournoi de tennis fauteuil s’agrandit. Ils seront donc 16 hommes et 16 femmes pour tenter de succéder au Japonais Shingo Kunida et à la Néerlandaise Diede De Groot au palmarès. Une invitation supplémentaire a donc été attribuée dans chaque tableau. Les Français Stéphane Houdet (2 titres en simple à Roland-Garros, 7 en double), Frédéric Cattaneo (1 titre en double), Pauline Déroulède et Emmanuelle Mörch ont ainsi pu bénéficier d'une invitation pour participer au tournoi de simple. La finale hommes sera par ailleurs diffusée sur France Télévisions.

La journée Yannick Noah pour célébrer les 40 ans de la victoire du Français

40 ans après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983, les organisateurs ont prévu une journée hommage. À la place de la traditionnelle journée caritative des enfants, le samedi précédant l’ouverture du tournoi, se déroulera donc la “Journée Yannick Noah”. Plusieurs évènements et matchs d'exhibition se tiendront toute la journée. En début d'après-midi, des personnalités seront présentes sur le Central aux côtés de Yannick Noah. Une fresque à l’image du dernier Français vainqueur du tournoi masculin sera notamment érigée pour l'occasion.