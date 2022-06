Roland-Garros 2022 : après le long affrontement entre Nadal et Djokovic, les horaires des sessions de nuit font débat

Le quart de finale entre les deux légendes s’est terminé à plus d’une heure du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. De quoi nourrir les interrogations sur les horaires des "night sessions", un dispositif courant en Australie et à l'US Open, mais récent porte d'Auteuil.

Certains diront que c’était un match tellement long qu’il a démarré en mai et s'est fini en juin. Rafael Nadal est venu à bout de Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros, mardi 31 mai, ou plutôt dans la nuit de mardi à mercredi, après 4h12 de jeu et une balle de match gagnée à 1h16 du matin. Ce moment, qui restera sans doute dans les annales de la terre battue parisienne, soulève aussi des débats.

La balle de match et l'ovation du court Philippe-Chatrier après la victoire de Rafael Nadal au bout de la nuit #RolandGarros pic.twitter.com/ekZ0iTeieF — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022

Interrogés sur le sujet, les deux joueurs ont évoqué les désavantages de ces horaires. "Commencer à 21 heures, ici, sur la terre battue, au meilleur des cinq manches, cela peut être très long. Mais c'est comme ça", a réagi Rafael Nadal, le grand vainqueur du soir. Novak Djokovic a exprimé une opinion encore plus tranchée. "Je pense que cela démarre trop tard", a-t-il affirmé.

Tous deux ont pointé du doigt l'influence des questions d'argent et de la diffusion télé. "Il y a une partie de business dans tout ça, je le comprends bien, a expliqué le vainqueur du soir. Il y a toutes les télévisions qui paient beaucoup pour avoir ces matchs, tard le soir ou la nuit." Pour le Serbe, "ce sont les diffuseurs qui décident". "C'est le monde dans lequel nous sommes. Ce sont eux qui mettent l'argent", a-t-il ajouté.

Un poids pour le repos et la récupération

Etabli pour la première fois à Roland-Garros en 2021, le dispositif, avec des matchs programmés pour démarrer à partir de 20h45, a un impact sur la forme et la récupération. "Au mieux, tu finis à minuit. Mais ensuite, il faut rentrer, dîner, faire de la physio, essayer de se reposer malgré toute l'adrénaline du match", a expliqué Carlos Alcaraz, devenu cette année un "habitué" des nuits parisiennes.

Alors que les tractations autour de la programmation de mardi pouvaient croire à une opposition en soirée entre lui et Zverev plutôt qu'entre Nadal et Djokovic, le jeune Espagnol avait pris position. "J'ai déjà joué deux fois de nuit [lors de ce Roland-Garros]. Etre de nuit la troisième fois, ça me paraîtrait injuste."

Zverev épuisé après deux matchs en soirée

La situation devient encore plus sensible au fur et à mesure que les tours se succèdent, et que les échéances se rapprochent, réduisant le temps de repos entre deux rencontres. Alexander Zverev, que Nadal retrouvera en demi-finale à Paris, en avait fait les frais à Madrid, début mai. L’Allemand avait été balayé en finale du Masters 1000 (6-3, 6-1) par Carlos Alcaraz, après avoir joué les deux tours précédents en soirée.

Le numéro 3 mondial n'avait pas mâché ses mots après sa finale : "Le boulot de l'ATP a été une honte absolue cette semaine. Il y a deux jours, je me suis couché à 4 heures ou 4 heures et demie du matin, hier, à 5h20."

"Quand vous vous couchez une nuit à 4 heures, puis la nuit d'après à 5 heures, rien que se réveiller, c'est difficile (...) Vous êtes mort. Vous n'êtes pas capable de pratiquer une activité physique au plus haut niveau." Alexander Zverev, après la finale du Masters 1000 de Madrid en conférence de presse

Nadal a cité l'exemple de Zverev mardi soir pour illustrer combien, selon lui, les matchs en soirée peuvent être "un vrai problème". L’Espagnol s’estime chanceux de bénéficier de deux jours de repos avant d’aborder sa demi-finale vendredi.

Faire comme l'US Open et l'Open d'Australie ?

Si les sessions de nuit font parler porte d'Auteuil, Roland-Garros est loin d'être le premier tournoi du Grand Chelem à avoir adopté ce dispositif. Quand la légende du biathlon Martin Fourcade soulève la question d'"équité sportive", Lucas Pouille rappelle sur Twitter que "c'est ce qui arrive" déjà à qui l’Open d’Australie et à l’US Open.

Australian Open c’est ce qui arrive, US Open aussi .. https://t.co/NZU5KdhLsD — Lucas Pouille (@la_pouille) May 31, 2022

A Melbourne et New York, les "night sessions" commencent plus tôt qu'à Paris, à 17 heures et 18 heures (heures locales). Toutefois plusieurs rencontres s’enchaînent, parfois jusque tard dans la nuit. En 2008, le troisième tour entre Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis s'est ainsi terminé à 4h33 du matin.

Certains voudraient que cette configuration s'applique à Roland-Garros. Interrogée à ce sujet mercredi matin, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo n'a pas fermé la porte à une adaptation pour les prochaines éditions. "On va essayer de voir si l'on change l'heure de début, il y a énormément de paramètres à prendre en compte." En revanche, il n'est pas question de revenir en arrière : "La session de nuit va évidemment rester", assure Amélie Mauresmo. Wimbledon, l'autre Grand Chelem européen, qui se déroule quelques semaines après Roland-Garros, reste donc l'unique Majeur où aucun match n'est programmé en soirée.