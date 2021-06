Roland-Garros 2021 : Djokovic, Nadal, Federer : les étoiles sont de sortie... Le "Set à suivre" de jeudi

Le temps semble s'être arrêté sur Roland-Garros, pour cette dernière journée du deuxième tour, jeudi 3 juin. Un nouveau Gasquet-Nadal, Federer, Nadal et Djokovic sur les courts, et Monfils pour sauver l'honneur tricolore. Des airs de dejà-vu, certes, mais le menu n'en est pas moins toujours appétissant.

Gasquet face à l'Everest Nadal

16-0 pour Nadal, dont deux défaites sèches Porte d'Auteuil. C'est le bilan de Richard Gasquet face à l'Espagnol dans leurs confrontations directes depuis 2005. Comme pour beaucoup, le bilan du Français est cinglant face au Majorquin, surtout à Paris, et n'incite pas à l'optimisme à l'heure de se croiser pour la troisième fois porte d'Auteuil. Lors de leur dernière confrontation en 2018 (3e tour), Nadal avait pris la mesure du Français en trois sets secs 6-3, 6-2, 6-2. Invaincu à Paris depuis 2015, le Taureau de Manacor a pourtant été déjà poussé au tie-break face à Alexei Popyrin au premier tour. De quoi donner des idées au 53e mondial, convaincant vainqueur d'Hugo Gaston en trois sets au premier tour ?

Federer va déjà devoir s'employer

Si Roger Federer espérait une première semaine abordable pour se refaire la main ocre, il faudra vite en faire le deuil. Dès son deuxième tour, le Suisse de 39 ans retrouve une vieille connaissance en la personne de Marin Cilic. Le Croate de 32 ans est redescendu à la 47e place mondiale et semble accuser le poids des ans, avec une élimination au premier tour à Monte-Carlo et au deuxième à Rome cette année. Federer, qui mène 9-1 dans leurs confrontations, a néanmoins toutes les armes pour rallier le troisième tour face à un joueur qui n'a jamais passé les quarts de finale à Paris en 14 participations. Mais le Suisse, qui manque de rythme, devra éviter un match piège qui s'éternise, alors qu'il n'a remporté que son deuxième match de l'année au premier tour.

Djokovic face à un pur terrien

Cette fois, pas de night session pour Novak Djokovic. Premier joueur de l'histoire du tournoi à inaugurer cette nouveauté (mais à huis-clos), le n°1 mondial piaffait d'impatience d'expédier son premier tour face à Tennys Sandgren dans un court Philippe-Chatrier lugubre. Placé en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen jeudi, le Serbe va (re)découvrir le public parisien face à Pablo Cuevas, 92e mondial. Tombeur de Lucas Pouille au premier tour, l'Uruguayen est toujours difficile à manœuvrer sur terre même s'il manque de références en Grand Chelem. Il aura également le bénéfice de la surprise, lui qui n'a jamais affronté le n°1 mondial.

Monfils veut enchaîner

On a retrouvé Gaël Monfils, au moins le temps d'un match. On ne s'avancera pas à annoncer une renaissance, mais le Français, qui était très mal parti face à Albert Ramos-Vinolas, a fait exploser le Lenglen mardi lors de son premier tour finalement conclu en quatre sets. Un soulagement pour lui et pour le public français, qui se cherche une locomotive après un premier tour qui a clairsemé les rangs tricolores. Au deuxième tour, c'est le Suédois Elias Ymer (25 ans) qui se dresse sur sa route jeudi. 105e à l'ATP, il n'a passé qu'un tour à Roland-Garros dans sa jeune carrière (en 2018) et devra sans doute affronter Monfils mais aussi le public pour rallier le troisième tour d'un Grand Chelem pour la première fois.

Ferro et Mladenovic déjà dernières rescapées

Elles étaient quatre Françaises au rendez-vous du deuxième tour, mais Caroline Garcia et Harmony Tan ont pris la porte mercredi. Fiona Ferro et Kristina Mladenovic sont donc déjà les deux derniers espoirs à l'aube du troisième tour. La première aura une grosse cliente en la personne de Jennifer Brady, tête de série n°13. La n°1 Française, qui arrive porte d'Auteuil avec un bilan quasi équilibré (7-6) en 2021, tentera de rééditer son parcours de 2020, où elle n'avait cédé qu'en huitièmes de finale face à Sofia Kenin, future finaliste.

L'autre espoir tricolore repose sur Kristina Mladenovic. La Française, très convaincante au premier tour face à Schmiedlova (6-4, 6-0) affrontera également une tête de série, Anett Kontaveit (n°30). La Française (61e mondiale), qui vit une histoire contrariée en simple à Paris (une seule fois en deuxième semaine en douze participations) retrouve une vieille connaissance, qu'elle a déjà affrontée trois fois, toutes en 2018, pour trois défaites à Stuttgart, Tokyo et Moscou.