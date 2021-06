Roland-Garros 2021 : Enzo Couacaud, Harmony Tan et Caroline Garcia éliminés... Le récap de la journée des Français

Des Françaises disputaient le deuxième tour de Roland-Garros, mercredi 2 juin. La malédiction des Tricolores, qui vivent la pire édition depuis 1968 porte d'Auteuil, s'est poursuivie avec les éliminations d'Harmony Tan et Caroline Garcia en deux sets. Ches les hommes, Enzo Couacaud a été éliminé face à Pablo Carreno-Busta.

>> Roland-Garros 2021 : suivez tous les matchs en direct

Tan sortie logiquement par Vondrousova

Au deuxième tour d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière après avoir éliminé Alizé Cornet, la jeune Française de 23 ans (149e joueuse mondiale) n'a pas réussi à créer l'exploit face à la finaliste 2019 du tournoi et tête de série numéro 20 Marketa Vondrousova (6-1, 6-3).

Malgré quelques points spectaculaires, dont un tweener dans le premier set (voir ci-dessous), la bénéficiaire d'une wild-card n'est pas parvenue à prendre le dessus sur son adversaire. Au total, Marketa Vondrousova a ravi à quatre reprises le service d'Harmony Tan, alors que la Française n'a pas converti une seule de ses trois balles de break.

C'est déjà fini pour Garcia

Les encouragements du public n’ont pas suffi à Caroline Garcia pour s’imposer sur le court Suzanne-Lenglen. Après avoir remporté facilement son premier match du tournoi contre Laura Siegemund, la Française s’est inclinée en deux sets (7-5, 6-4) et 1h40 de jeu face à la Slovène Polona Hercog, 73e joueuse mondiale.

Pourtant favorite sur le papier, Caroline Garcia a laissé filer le premier set, avant de sombrer totalement dans le début de la deuxième manche. Les trois balles de match sauvées à 5-3 n'auront rien changé au resultat final.

Vainqueure de la tête de série numéro 16 Kiki Bertens au premier tour, la Slovène a une nouvelle fois réalisé un gros coup et réalise une très bonne entrée dans le tournoi. Elle affrontera la Tchèque Marketa Vondrousouva, tombeuse d'Harmony Tan, au troisième tour.

La marche était trop haute pour Enzo Couacaud

L’histoire avait bien débuté pour Enzo Couacaud, opposé au numéro 12 mondial, Pablo Carreno Busta. Le Français, qui disputait son premier Roland-Garros, a breaké l’Espagnol dès sa deuxième mise en jeu de la partie, puis a enchaîné sur un jeu blanc. Largement encouragé par le public du court Simonne-Mathieu, il a longtemps fait déjouer l’Espagnol pour remporter le premier set.



Mais l’Espagnol, qui n’était jusque là pas dans un grand soir, s’est ressaisi, remettant plus de rythme et de précision. Et malgré ses aces, Enzo Couacaud a concédé la deuxième manche. Moins lucide au fur et à mesure que le match avançait, le Français a manqué l’occasion de breaker Carreno-Busta à cinq reprises dans le troisième set. Au contraire, l’Espagnol a saisi sa chance pour mener deux sets à rien.



Baladé en fond de court, Couacaud a cédé sa mise en jeu d’entrée dans le quatrième set, et n’est pas parvenu à rattraper son retard et s’incline 2-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Alors qu’il déclarait avant le match qu’il espérait aller loin dans ce Roland-Garros 2021, le Français échoue aux portes du troisième tour. Double quart de finaliste à Roland-Garros, Pablo Carreno Busta affrontera le vainqueur de la rencontre entre Thiago Monteiro et Steve Johnson au prochain tour.