JO 2021 : l'état d'urgence prolongé au Japon jusqu'au 20 juin, un mois avant le début des Jeux

Le gouvernement japonais a décidé vendredi 28 mai de prolonger une nouvelle fois l'état d'urgence en vigueur dans une partie du pays face au Covid-19, jusqu'au 20 juin, soit quasiment un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Ce dispositif, beaucoup plus léger que les confinements observés ailleurs dans le monde, devait précédemment s'achever le 31 mai. "Le nombre de nouveaux cas a décliné depuis la mi-mai mais la situation continue d'être incertaine", a justifié le Premier ministre Yoshihide Suga devant la presse. "A Tokyo et à Osaka, le nombre de nouvelles infections reste à un niveau élevé", a-t-il encore rappelé.

Toujours des interrogations sur la présence de public

Dès le mois de mars, les organisateurs avaient décidé d'interdire la venue de spectateurs de l'étranger, une première dans l'histoire olympique. Ils doivent se prononcer en juin sur la présence ou non de spectateurs résidant au Japon. "Je pense que le nombre de supporters (...) sera décidé après la levée de l'état d'urgence", a dit vendredi 28 mai Seiko Hashimoto, la présidente du comité d'organisation de Tokyo 2020.

Le gouvernement japonais est critiqué pour la lenteur de son programme de vaccination et pour son insistance à maintenir les Jeux olympiques, qui constituent un facteur de risques avec l'arrivée de dizaines de milliers de sportifs, représentants officiels et journalistes du monde entier. De multiples sondages d'opinion ces derniers mois montrent une opposition majoritaire de la population japonaise aux JO, bien que des appels à manifester n'aient pas attiré grand monde jusqu'ici.

Le Japon reste confiant

Vendredi 27 mai, l'Union Européenne et le Japon se montraient confiants pour la bonne tenue des Jeux: "Nous soutenons la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo de manière sûre et sécurisée cet été, en tant que symbole de l'unité mondiale pour vaincre le Covid-19", ont annoncé les deux parties dans une déclaration à l'issue d'un sommet vidéo entre les dirigeants de l'UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel, et le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga.