JO 2021 : Manaudou et Grousset en embuscade, les volleyeurs au pied du mur... Ce qu'il ne faut pas rater vendredi à Tokyo

La septième journée se poursuit à Tokyo. Après son élimination en quart de finale dans la nuit, Teddy Riner tentera d'accrocher une médaille de bronze à partir de 10 heures. Dans les bassins, les nageurs tricolores sont nombreux à prendre part vendredi 30 juillet au départ des séries. Cette journée sera aussi riche en sports collectifs avec, au programme, du handball et du volleyball masculin, puis du basket et du football féminin.

Manaudou et Grousset en embuscade

Ils ne sont pas les favoris de l'épreuve mais pourraient avoir une carte à jouer. Les deux Français Florent Manaudou (série 10) et Maxime Grousset (série 8) sont alignés sur les séries du 50 m nage libre. Si ce dernier veut créer la surprise, Manaudou, lui, souhaite réitérer sa performance inattendue et son sacre lors des Jeux olympiques de Londres, en 2012. Mais face à eux se dresse le géant des bassins, l'Américain Caeleb Dressel, treize fois champion du monde et tout juste champion olympique du 100 m à Tokyo.

L'Américain se dressera également sur la route des Tricolores lors du relais du 4x100 m 4 nages dont les séries débutent à 14h10, et 14h15. Deux Françaises seront aussi engagées dans les bassins vendredi. Mélanie Henique (série 10) et Marie Wattel (série 9) défendront leur place lors des séries du 50 m papillon.

⇒ Suivez les séries du 50 m nage libre à partir de 12h16 pour la série 8 et 12h20 pour la série 10 sur france.tv

⇒ Suivez les séries du 50 m papillon avec les Françaises Marie Wattel à partir de 12h41 et Mélanie Henique dès 12h43 sur france.tv

⇒ Suivez les séries du relais 4x100 m 4 nages dès 14h10 sur france.tv

Les handballeurs français pour une première place de poule

Depuis le début de leur compétition, les Bleus réalisent un sans faute. Victorieux contre l'Argentine pour leurs débuts (33-27), puis face au Brésil (34-29), ils se sont imposés face à l'Allemagne (30-29) mercredi. Trois victoires de suite qui leur ont permis d'accéder aux quarts de finale. Reste encore à aller chercher la première place de leur poule. Pour cela, les Tricolores devront s'imposer face aux Espagnols vendredi, puis face aux Norvégiens dimanche 1er août. Deux adversaires coriaces qui pousseront sans doute les Bleus dans leurs retranchements.

⇒ Suivez le quatrième match de poule des Bleus face à l'Espagne à partir de 7h15 sur france.tv

Les basketteuses tricolores tenteront de se relever face au Nigéria

Pour leur entrée en matière aux Jeux olympiques de Tokyo, les basketteuses tricolores ont mal négocié, mardi, leur premier match face aux Japonaises (74-70). Une défaite malvenue pour les Françaises car les prochains matchs qui les attendent seront tout aussi relevés.

Héritières d'un groupe B difficile, les joueuses de Valérie Garnier devront tout faire pour s'imposer face aux Nigérianes vendredi, avant de retrouver lundi 2 août les Américaines, grandes favorites et en quête d'une septième médaille d'or d'affilée. Les Américaines affronteront d'ailleurs dès 6h40 les Japonaises. Un match qui s'annonce intéressant pour déjà départager les deux équipes invaincues.

⇒ Suivez le deuxième match de poule de la France face au Nigéria à partir de 10h20 sur france.tv

⇒ Suivez le choc entre les Etats-Unis et le Japon dès 6h40 sur france.tv

Début des quarts de finale de football féminin

Les Américaines ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Si les championnes olympiques de 2004 à 2012 et doubles championnes du monde en titre ont montré quelques failles, notamment face la Suède pour leur premier match (défaite 3-0), elles terminent toutefois deuxième de leur groupe derrière les Suédoises.

Pour leur quart de finale, les Américaines devront donc serrer leur jeu face aux Néerlandaises, championnes d'Europe en 2017 et finalistes de la Coupe du monde en 2019. Les Suédoises affronteront elles les Japonaises pour tenter de se qualifier pour les demi-finales.

⇒ Suivez le quart de finale Suède – Japon à partir de 12h sur france.tv

⇒ Suivez le quart de finale Pays-Bays – Etats-Unis à partir de 13h sur france.tv

Les volleyeurs français dos au mur

Les Bleus n'ont plus d'autre choix que de s'imposer vendredi. Avec une seule victoire pour deux défaites, les Français doivent absolument gagner leur match face aux Russes vendredi et contre les Brésiliens, dimanche 1er août, pour s'offrir l'une des quatre places qualificatives pour la suite de la compétition. Actuellement quatrième sur six, la qualification se joue sur un fil pour la France.

⇒ Suivez le quatrième match de poule entre la France et le Comité olympique russe à partir de 14h45

Djokovic se rapproche du Golden Slam

Ugo Humbert et Jérémy Chardy, derniers rescapés du clan français, se sont inclinés jeudi en quarts de finale, aux portes du dernier carré. Karen Khachanov et Alexander Zverev, sont respectivement venus à bout des Tricolores pour rallier les demi-finales des Jeux olympiques à Tokyo. Le Russe rejoindra ainsi l'Espagnol Pablo Carreno Busta, alors que l'Allemand devra composer face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

Aucun d'eux n'a encore atteint ce stade de la compétition. Le Serbe, lui, est le grand favori de la compétition et vise le Golden Slam - le fait de remporter les quatre Grands Chelem et les Jeux olympiques lors de la même saison - à Tokyo.

⇒ Suivez les deux demi-finales hommes dès 8h sur france.tv