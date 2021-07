JO 2021 : les Américaines battues en foot, la première surprise des Jeux débutés avant l'heure

Les Jeux olympiques de Tokyo sont bien partis, mercredi 21 juillet, dans un cadre bien particulier. Pas de public autorisé dans les tribunes, restrictions sanitaires avec le Covid-19 obligent, les premières rencontres de softball et de footballl féminin ont démarré dans une ambiance unique pour des JO. L'équipe du Japon inaugaurait le bal face à l'Australie au Fukushima Azuma Stadium avec une victoire sur le score sans appel de 8-1 en tour préliminaire. Dans la foulée, les Américaines ont pris le dessus 2-0 sur l'Italie, suivies par les Canadiennes, victorieuses du Mexique (4-0).

Back in business!



After helping Japan secure #softball gold at Beijing 2008, Ueno Yukiko leads the host nation to an opening victory over Australia at #Tokyo2020. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/F897GgVULt — Olympics (@Olympics) July 21, 2021

Le tournoi féminin de football a lui aussi commencé avec un premier match entre la Grande Bretagne et le Chili du côté de Sapporo, remporté par les Britanniques (2-0) et marqué par le genou à terre posé par les joueuses des deux équipes. Un peu plus tard, la Chine a été dominée (5-0) par le Brésil avant l'affiche de gala entre la Suède et les Etats-Unis, qui a abouti à la première surprise de ces Jeux à Tokyo. Les Américanes, championnes olympiques de 2004 à 2012 et doubles championnes du monde en titre, ont été battues par les vice-championnes olympiques 2016 (3-0).

Dans un match qui vire à la démonstration, la Suède enfonce le clou avec une 3e but signé Hurtig. #Tokyo2020



Suivez le match Suède - USA - https://t.co/cYp9A1uzCS pic.twitter.com/zexZjzmGbg — France tv sport (@francetvsport) July 21, 2021

Enfin, le Japon fera ses débuts contre le Canada en début de soirée à l'heure nippone.