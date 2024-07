JO de Paris 2024 : finale bleue en escrime et pluie de médailles françaises... Ce qu'il faut retenir de la journée du 29 juillet

Avec huit podiums lundi, la France prend la deuxième place du tableau des médailles avec 16 breloques, dont 5 en or, derrière le Japon et ses 6 titres.

Une journée fructueuse pour l'équipe de France. Pas moins de huit médailles sont venues s'ajouter, lundi 29 juillet, au compteur français, qui affiche désormais seize breloques, au troisième jour de compétition olympique à domicile, seuls les Etats-Unis en comptant plus (20). L'escrime et le judo ont, comme attendu, apporté leur contribution aux réussites françaises, mais d'autres disciplines sont aussi venues illuminer la journée des Bleus.

Un magnifique doublé au sabre féminin

Il est 21h45 quand elles s'avancent au balcon du Grand Palais. Autrices d'un superbe parcours, les escrimeuses Sara Balzer et Manon Apithy-Brunet se sont retrouvées en finale du sabre dimanche soir. Malgré la certitude d'obtenir une médaille, elles se sont disputé chaque point dans un Grand Palais survolté. Première au classement et dominatrice cette saison, Sara Balzer partait favorite mais Manon Apithy-Brunet l'a emporté 15-12, récompensée après une entame à l'offensive.

Paris 2024 - Escrime : Manon Apithy-Brunet couronnée d'or Opposée à sa compatriote Sara Balzer, la Française Manon Apithy-Brunet a remporté l'or olympique en sabre. (France 2)

La double médaillée à Tokyo se pare donc désormais d'or, tandis que sa coéquipière par équipes décroche l'argent. Les deux sabreuses ont ensuite été célébrées, ensemble, par tout leur staff. Côté masculin, après un début de journée enthousiasmant, Enzo Lefort et Maxime Pauty ont tous deux échoué en quarts sur le score de 15-14.

Nicolas Gestin dans la lignée des céistes dorés

Sans engranger de pénalité, le Français a, à 24 ans, tenu son rang de vice-champion du monde à Vaires-sur-Marne. Pour sa première participation aux Jeux olympiques, Nicolas Gestin a même réalisé un exploit en remportant les quatre manches de la compétition, les deux de qualifications, la demi-finale et donc la finale.

Deux champions olympiques se cachent dans cette photo 👀🥇 pic.twitter.com/YFw4fl1TsP — Equipe France (@EquipeFRA) July 29, 2024

Vers 16 heures, il a offert à la France sa quatrième médaille d'or, sous les yeux de la légende de sa discipline, Tony Estanguet. "Je ne pouvais pas rêver mieux, c'est parfait. C'est très étonnant mais j'étais relax, sûr de mes forces, j'ai voulu profiter du moment", a déclaré le Breton.

Le judo continue d'apporter son lot de médailles, mais toujours pas d'or

Il a créé la surprise, tandis qu'elle était attendue. Sensation de l'Arena Champ-de-Mars, Joan-Benjamin Gaba est allé "au bout de ses forces" pour accéder à la finale des -73 kg, où il a cédé face au champion du monde et champion d'Europe en titre, l'Azerbaïdjanais Hidayat Heydarov. Cette médaille d'argent conclut un très beau parcours pour celui qui avait gagné sa place aux Jeux grâce à une troisième place aux derniers championnats d'Europe.

Paris 2024 - Judo : Joan-Benjamin Gaba ponctue sa folle épopée par l'argent

Juste avant lui, Sarah-Léonie Cysique avait apporté "avec les tripes" et "un gros mental" la quatrième médaille au judo français. Après son combat plié en moins de neuf secondes en quarts, la médaillée d'argent à Tokyo était toujours en lice pour "chercher l'or" – son objectif à Paris. Mais déception, la judokate de 26 ans a cédé, sur pénalité, après plus de neuf minutes de combat contre la double championne du monde, la Canadienne Christa Deguchi. En larmes, elle a tout de même exulté en devenant médaillée de bronze en -57 kg.

VTT, tir à l'arc, équitation... L'argent pleut sur les Bleus

L'argent est pour l'instant la couleur de l'équipe de France, avec huit breloques contre cinq en or et trois en bronze. La moisson de ce lundi a commencé avec le VTT cross-country et la deuxième place de Victor Koreztky, qui avait longtemps cru à l'or lors de son duel avec Thomas Pidcock. Puis l'équipe de France de tir à l'arc s'est frottée à la meilleure nation de la discipline avant que la Corée du Sud ne finisse par l'emporter. Qu'importe, la joie des archers français Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont était manifeste sous le soleil des Invalides.

Paris 2024 - Équitation : la France se pare d'argent au concours complet par équipes

L'émotion était également forte dans les jardins du château de Versailles, quand un autre trio français s'est hissé au deuxième rang du concours complet. En or à Rio puis en bronze à Tokyo, voilà désormais les cavaliers Karim Laghouag, Stéphane Landois et Nicolas Touzaint médaillés d'argent.

Pas d'exploit pour Rafael Nadal contre Novak Djokovic

6-1, 6-4. Au deuxième tour de ces JO, Rafael Nadal est sorti par la petite porte sur ses terres, à Roland-Garros, face à un Serbe déterminé à remporter le seul titre manquant à son palmarès.

Paris 2024 - Tennis : jamais résigné, Rafael Nadal recolle dans le deuxième set !

Mais la porte d'Auteuil assistait-elle à leur toute dernière opposition ? Rafael Nadal allait-il abandonner définitivement la raquette à l'issue de ce match ? "Après les JO, je prendrai les décisions qu'il faut", a-t-il répondu après sa défaite, mine froissée. Sa retraite est donc suspendue à l'issue de son prochain match, qu'il disputera en double aux côtés de Carlos Alcaraz, mardi à 15 heures.

Les sports co tricolores décevants

Champions olympiques en titre, les handballeurs français ont enchaîné une deuxième défaite en autant de rencontres à domicile et se retrouvent "un peu au pied du mur", selon les mots de leur sélectionneur Guillaume Gille.

Paris 2024 - Handball : Les Bleus concèdent une nouvelle défaite

Plus au nord de Paris, les Françaises du rugby à 7, impériales en qualifications avec trois succès, ont pris la porte dès les quarts alors qu'elles visaient l'or. Les vice-championnes olympiques en titre ne pourront pas faire mieux que cinquièmes cette année. Egalement au rang des déceptions tricolores, l'absence de Français en finale du skate et la 7e place de Yoann Ndoye-Brouard en finale du 100 m dos, pourtant 3e chrono des demi-finales.