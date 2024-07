Et de trois pour les Bleus du concours complet, l'épreuve reine de l'équitation. Après l'or à Rio et le bronze à Tokyo, les complétistes, Karim Laghouag, Stéphane Landois et Nicolas Touzaint ont ramené une nouvelle breloque à la maison. Ils ont glané le seul métal manquant, l'argent, lundi 29 juillet, à l'issue de la dernière épreuve, le saut d'obstacles. C'est la Grande-Bretagne qui remporte l'or devant les Français et le Japon. Il s'agit de la neuvième médaille pour l'équipe de France.

Paris 2024 - Équitation : la France se pare d'argent au concours complet par équipes . (.) Les cavaliers français ont pratiquement maîtrisé leur sujet de A à Z. Un dressage efficace, qui leur avait permis de prendre la troisième place du classement par équipes. Sur le cross, dans les jardins de Versailles, les Français ont montré leur savoir-faire : seulement quelques points de pénalité de temps, des parcours parfaits sur les obstacles. C'est une chute sur le cross – sans gravité – chez les Allemands, qui leur a permis de grapiller une place au classement général.

Paris 2024 - Équitation : Karim Florent Laghouag passe tout près du sans-faute

Sur la dernière épreuve, les Français avaient un peu de marge, la Suisse se trouvant une vingtaine de points derrière eux. Nicolas Touzaint a fait tomber deux barres, Karim Laghouag et son fidèle Triton se sont autorisé une barre, comme Stéphane Landois.

Les 25 meilleurs cavaliers du classement général se disputeront les médailles en individuel à partir de 15 heures lors de l'épreuve finale de saut d'obstacles. Stéphane Landois (9e du général avec 31,60 points), Karim Lagouhag (14e avec 33,60 points) et Nicolas Touzaint (20e avec 38,40 points) y participeront. L'Allemand Michael Jung (21,80 points), champion olympique à Londres et Rio, est en tête de ce classement devant l'Australien Christopher Burton (22,40 points) et la Britannique Laura Collett (23,10 points).