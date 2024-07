Canoë aux JO de Paris 2024 : Nicolas Gestin remporte la médaille d'or sur le slalom, 4e titre olympique pour la France

Il a tenu son rang, et comment ! Deuxième des derniers championnats du monde, le Français Nicolas Gestin a décroché l'or sur le canoë slalom, lundi 29 juillet, sur le site nautique de Vaires-sur-Marne. En parcourant le tracé imposé en 91"36 sans encaisser de pénalités, il a devancé le Britannique Adam Burgess, quintuple médaillé mondial en 96"84 et le Slovaque Matej Benus (97"03), médaillé d'argent aux JO de Tokyo.

Premier à l'issue des deux manches des éliminatoires, samedi, vainqueur de la demi-finale ce lundi, le Tricolore de 24 ans a survolé la compétition pour offrir à la France sa 13e médaille, la quatrième en or. Il inscrit son nom au palmarès du canoë slalom aux côtés des Français Tony Estanguet, triple champion olympique en 2000, 2004 et 2012 et Denis Gargaud Chanut, en or à Rio, en 2016.

"", a réagi au micro de France Télévisions le Breton, qui avait dominé le circuit de la Coupe du monde en 2022.