Handball aux JO de Paris 2024 : après deux défaites, les Bleus se retrouvent "un peu au pied du mur", concède Guillaume Gille

A voir les Bleus autant en difficulté dans leur poule très relevée du tour préliminaire du tournoi olympique, il est difficile de ne pas repenser au choix de Guillaume Gille de placer son équipe dans le groupe le plus relevé dans l’optique d’hériter d’un quart de finale éventuellement plus facile ensuite. Mais les quarts de finale, les Bleus ne sont plus si certains de les voir après leurs deux défaites contre le Danemark, samedi, et la Norvège, lundi 29 juillet (27-22).

Pourtant, après la rencontre, les joueurs français n’avaient pas l’air inquiets. Ils ont certes encore leur destin en main et trois victoires contre l’Egypte, l’Argentine et la Hongrie leur permettraient de se qualifier pour la phase éliminatoire à Lille. Mais ils doivent presque dire adieu à l’objectif de finir dans les deux premiers de leur poule, pour tomber contre un adversaire plus "prenable" en quarts et se concentrer sur la qualification à n'importe quelle place. "La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, pour nous, les maths ne sont plus d’actualité", affirme Nedim Remili, alors que les cinquième et sixième du groupe seront éliminés. "On est un peu au pied du mur, avec de plus en plus une forme d’urgence", abonde Guillaume Gille.

"On manque de repères"

Mais alors comment les Bleus se sont-ils retrouvés dans cette position ? "Malheureusement, on n’a pas fait le job aujourd’hui", concède Nedim Remili. Toutefois, tous les joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde concernant le contenu de leurs matchs. Alors que Nikola Karabatic voit "beaucoup de choses positives" et que "tout n’est pas à jeter" en dehors des trop nombreuses pertes de balle, Ludovic Fabregas ressent une frustration de perdre "sans jouer à notre niveau", et Guillaume Gille affirme que la qualité de jeu des Bleus "n’était pas suffisante".

Ne pas baisser les bras ! 💪🇫🇷 pic.twitter.com/1hg5haWAYW — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) July 29, 2024

Après une première période très compliquée, il y a certes eu du mieux au retour des vestiaires, mais sans réel effet sur le score. "On a des balles pour revenir à deux buts de retard et moi je prends des buts un peu merdiques, on rate des tirs, on n’a pas réussi à raccrocher le bon wagon au moment où on pouvait le faire", analyse Vincent Gérard. "On paye notre fin de préparation avec nos gauchers (Nedim Remili et Dika Mem) sur le flan, dans une période où l’accent était mis sur le hand, où on n’a pas su jouer avec ceux qui sont régulièrement sur le terrain. On sent que dans nos enclenchements, on manque de repères", explique le sélectionneur.

Ces repères, les Bleus n’auront qu’une journée pour les retrouver avant d’affronter l’Egypte, mercredi à 19 heures. Avec l’espoir d’imiter l’équipe de France féminine qui, en 2021, avait connu deux défaites et un match nul lors de ses quatre premiers matchs, avant de se qualifier en troisième position puis de remporter le titre olympique.