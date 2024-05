"Ne venez pas à Paris pour les JO" : des influenceurs dissuadent les visiteurs étrangers sur les réseaux sociaux

Organisation chaotique, transports bondés, foules mal gérées, restrictions de circulation, mouvements de grève, hausse des tarifs dans l'hôtellerie et la restauration... L'appréhension est de mise dans de nombreux esprits français à l'approche des Jeux de Paris 2024. Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs se sont même donné la mission d'alerter les potentiels visiteurs étrangers en leur conseillant de ne pas venir dans la capitale pendant cette période.

Léo Nora, plus de 17 000 abonnés sur son compte TikTok, a publié une vidéo en anglais visionnée près d'un million de fois depuis novembre dernier. "Ne venez pas à Paris pour les Jeux olympiques", intime la jeune femme aux internautes. "Vous allez passer un moment de merde," dit-elle. En cause, entre autres, le réseau de transports : "Croyez-moi, le réseau de transport n'est pas prêt pour les Jeux olympiques." Mais aussi, la mauvaise gestion de l'afflux de visiteurs : "Il n'y a pas assez d'espace à Paris pour nous tous avec les touristes. Je ne sais même pas comment on va pouvoir marcher sur les trottoirs."

"L'objectif n'est pas de faire du Paris bashing"

La jeune femme ajoute à cette liste la psychose autour des punaises de lit : "Est-ce que je dois vous rappeler qu'on a eu un gros souci de punaises de lit récemment et que ce n'est toujours pas résolu ?" Et de conclure finalement : "Ne venez pas pour les Jeux olympiques si vous ne voulez pas mourir l'été prochain."

@leo_is_trying Rant from a Parisian girl warning you if you'ee planing on coming to Paris for the Olympic games 🫡I want to clarify that on paper, hosting the Olympic game is great, and having a lot of tourist in Paris is something that I personnally enjoy. But the way French Government and Paris/Île de France are dealing with the organisation has been very flawed, which rightfully makes a lot of people living in Île-de-France angry. It will impact oir daily life greatly, for the people who can't live Paris because of their job, housing situation or financial reasons, it's a mess. Some companies refuse remote work even for people who could leave, it's a whole thing. ♬ original sound - Leo Nora | ur internet sister

Léo Nora, qui est parisienne, assure à franceinfo vouloir "faire entendre aux touristes les choses auxquelles il faut qu'ils se préparent". Des choses "qui ne sont peut-être pas parfaitement au point, de notre côté à Paris, en termes d'organisation." Elle nous explique que c'est l'inquiétude qui l'a poussée à prendre la parole sur son compte TikTok : "Je me dis que ça peut créer des situations qui seront assez sérieuses, que potentiellement des personnes seront en danger dans Paris et ça m'embêterait vraiment. Donc je préfère pousser un petit coup de gueule avant et peut-être me dire que certains touristes qui ne sont pas au courant vont faire plus attention."

"J'ai vraiment l'impression que les touristes ne sont pas prêts." Léo Nora, une jeune influenceuse à franceinfo

L'influenceuse déclare pourtant apprécier la venue des touristes à Paris hors période des Jeux olympiques. "L'objectif ce n'est pas de faire du Paris bashing", dit la jeune femme. Elle regrette même que "l'opportunité de rayonner" ne soit pas saisie par les organisateurs : "Quand je vois tous les problèmes qui s'accumulent, j'ai un peu peur qu'on passe pour des guignols. Il faut se tenir à la hauteur des standards qu'on véhicule." Pour autant, Léo Nora affirme ne pas vouloir abîmer la représentation idéale et romantique de la capitale : "Paris a tellement une bonne image que j'espère que ce n’est pas non plus ce genre de vidéo qui cassera complètement son image."

"Ça va être un spectacle de merde"

Toujours sur TikTok, une autre Parisienne nommée Miranda compte plus de 150 000 abonnés. Dans une vidéo, en anglais également et visionnée plus de 750 000 fois, elle appelle carrément les touristes qui ont prévu de faire le déplacement à "tout annuler, votre Airbnb, vos billets. Ça va être un spectacle de merde, dit-elle. Et vous ne voulez pas être ici." Les problématiques sociales sont dénoncées : travailleurs, sans abri, étudiants... Les restrictions de circulation, le réseau de transport et l'augmentation des prix sont également mis en cause.

Depuis quelques mois, Christina, une Franco-Américaine vivant à Paris, partage sur le même réseau social des vidéos humoristiques soulignant les différences de culture entre la France et les États-Unis. L'attitude des serveurs, des vendeurs, l'enthousiasme américain et l'arrogance française... Tous les clichés y passent. L'une de ses publications compte plus de 4 millions de vues.

Des vidéos particulièrement scrutées ces dernières semaines à l'approche des JO, assure Christina, contactée par franceinfo : "Il y a beaucoup d'étrangers qui me suivent pour voir comment c'est, qui essayent de se renseigner. Ils me disent : 'Je m'apprête à venir, comment ça va se passer ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ?' Les Français ont une très mauvaise réputation dans le monde entier." Christina estime toutefois que, pendant les Jeux olympiques, Paris ne sera pas la même que le reste de l'année. La jeune femme s'attend à plus de courtoisie notamment de la part des commerçants qui sont préparés à accueillir un afflux de touristes.

Anne Hidalgo fustige les "peines-à-jouir"

Sollicitée par franceinfo, la Mairie de Paris n'a pas souhaité réagir. Toutefois en conseil municipal, mercredi 22 mai, Anne Hidalgo a exprimé son "ras-le-bol du bashing des Jeux", raillant les "peines-à-jouir" et promettant que "l'enthousiasme populaire" va croître d'ici l'événement. La maire de Paris estime que "la ferveur populaire" est "en train de monter de façon extrêmement puissante" avec le parcours de la flamme olympique, qui sillonne le pays depuis le 8 mai.

L'adjoint au commerce (PCF) Nicolas Bonnet-Oulaldj a fustigé cette campagne, déplorant les "récits négatifs". Avec 15 millions de visiteurs et 3,5 milliards de téléspectateurs attendus, "tous nos Parisiens, tous nos commerçants, l'âme de Paris, seront mis à l'honneur" et rappelleront que "Paris, c'est la capitale mondiale de la gastronomie et de la mode", a-t-il insisté.