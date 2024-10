Paris 2024 : les médaillés olympiques en quête de sponsors

Les propositions de contrats se multiplient pour les athlètes des Jeux de Paris 2024. En une compétition, certains ont déjà gagné ce qu'ils remportent normalement en plusieurs années.

Après la victoire, les médaillés olympiques ont dans leur viseur des contrats publicitaires et des propositions financières. En un été, Maxime-Gaël Ngayap Hambou a remporté deux médailles : une de bronze en individuel et une en or par équipe. Aux Jeux olympiques, chaque Français médaillé touche une prime imposable de 80 000 euros pour une médaille d'or, 40 000 euros pour l'argent et 20 000 euros pour le bronze. Le judoka a donc touché 100 000 euros, ce qu'il remporte habituellement en deux ans.

Des marques approchent les athlètes

Pour les sponsors, les têtes d'affiche Teddy Riner et Léon Marchand ont trusté le marché. Mais les autres médaillés veulent surfer sur la vague olympique. Après leur exploit en tir à l'arc, Lisa Barbelin et Thomas Chirault ont gagné en popularité. À eux deux, ils cumulent neuf sponsors. Avec leur nouvelle renommée, deux autres marques les ont approchés. Des revenus réguliers permettent aux sportifs de mieux s'entraîner.

