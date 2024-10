Soumission chimique : "Je me suis retrouvée nue chez lui", témoigne une victime

Une victime de soumission chimique raconte comment elle a été violée après avoir bu un verre dans un magasin. L'homme qu'elle accuse s'est donné la mort.

Fabienne Martini, victime de soumission chimique, revient seule dans les rues de Pornic (Loire-Atlantique). En octobre 2019, elle dit être entrée dans une boutique pour acheter du fromage et une bouteille de vin. Le gérant lui propose de goûter un verre et elle est immédiatement prise d'un malaise. Il aurait ensuite fermé le rideau de sa boutique. "Je me suis retrouvée à ce qu'on m'aide à monter dans un 4×4 noir (…) et après, je me suis retrouvée nue chez lui", explique Fabienne Martini.

Une souffrance qui s'ajoute à celle du viol

Le surlendemain, désorientée, elle demande des explications à son agresseur présumé qui lui donne rendez-vous chez lui. Elle témoigne alors d'un nouveau viol, cette fois sous la contrainte de la violence. Après quatre mois de silence, elle se décide à porter plainte. Celui qu'elle accuse s'est donné la mort avant d'avoir été jugé. Pour elle, la soumission chimique s'ajoute à la souffrance du viol.

