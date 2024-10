Inflation : les bonnes nouvelles du ralentissement de la hausse des prix

L'inflation a été mesurée à 1,1% sur un an en France au mois de septembre, contre 1,8% en août. La journaliste Magali Boissin revient, mardi 15 octobre sur le plateau du 20 Heures, sur les bonnes nouvelles de ce ralentissement de la hausse des prix.

L'inflation a atteint 1,1% sur un an en France au mois de septembre, contre 1,8% le mois précédent. L'inflation alimentaire a quant à elle été mesurée à 0,5% en septembre sur un an. "C'est quasi stable. Cela signifie que la majorité des prix des produits dans les rayons ne bougent quasiment plus", indique la journaliste Magali Boissin dans le 20 Heures, mardi 14 octobre. "Bonne nouvelle aussi du côté des salaires, qui devraient augmenter un petit peu plus vite que l'inflation en 2025 : +2,2% selon des économistes", ajoute-t-elle.



Les taux d'emprunt devraient revenir vers 3,2% d'ici fin 2024

"Enfin, soulagement aussi pour le pouvoir d'achat quand on veut acheter un appartement ou une maison : cette baisse de l'inflation va encourager la chute des taux d'emprunt, qui devraient revenir vers 3,2% d'ici la fin de l'année", indique Magali Boissin. La journaliste rappelle cependant que les pensions des retraités devraient être alignées sur cette inflation en juillet prochain, et qu'elles augmenteront donc assez peu. "Une faible inflation peut servir de prétexte pour revaloriser très peu, voire pas du tout, le point d'indice des fonctionnaires", ajoute-t-elle.

Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.

Parmi nos sources :

Liste non exhaustive.