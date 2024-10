Procès des viols de Mazan : "Il y a une prise de conscience générale" sur la soumission chimique, estime Sandrine Josso

Sandrine Josso, députée MoDem de Loire-Atlantique et marraine de l'association "M'endors pas : stop à la soumission chimique", est l'invitée du 20 Heures, mardi 15 octobre. Celle qui a accusé le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée revient notamment sur l'impact du procès des viols de Mazan.

La députée MoDem Sandrine Josso a accusé le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée à son domicile, le 14 novembre 2023. L'élu a été mis en examen pour "administration d'une substance" afin de commettre "un viol ou une agression sexuelle", et placé sous contrôle judiciaire.

142 "grands électeurs" de Loire-Atlantique ont appelé à la démission du sénateur, lundi 14 octobre. Doit-il démissionner ? "Ce que me disent les citoyens, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi un sénateur qui avait de la drogue chez lui est toujours aujourd'hui avec son mandat. Il est payé à ne rien faire chez lui, et il garde en plus sa Légion d'Honneur", déplore Sandrine Josso, mardi dans le 20 Heures.



Une cause qu'elle "porte pour les autres"

Celle qui est également marraine de l'association "M'endors pas : stop à la soumission chimique" ajoute : "Aujourd'hui, je ne viens pas pour parler de moi. Je viens surtout pour une cause qui me dépasse, que je porte pour les autres." Revenant sur l'écho en France et dans le monde du procès des viols de Mazan, Sandrine Josso estime qu'"il y a une prise de conscience générale" sur le fléau de la soumission chimique. "Il faut savoir que, dans 90% des cas, les agressions sont faites par quelqu'un qu'on connaît, et c'est ça qui est terrible", souligne Sandrine Josso.

