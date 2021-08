JO 2021 : Manaudou encore médaillé, les fleurettistes tricolores en demies... Ce qu'il faut retenir de la nuit à Tokyo

Deuxième nuit consécutive avec une médaille à la clé pour la délégation française aux Jeux olympiques de Tokyo. Après les triathlètes en relais mixte la veille, ce dimanche 1er août a été marqué par la médaille d'argent de Florent Manaudou sur 50 mètres nage libre. Alors que l'Aquatics Center fermait ses portes, l'athlétisme continuait son bonhomme de chemin avec la qualification facile d'Alexandra Tavernier pour la finale du lancer de marteau.

Natation : Manaudou, encore

A bientôt 31 ans, après une longue pause, il a de nouveau goûté à la saveur d'une médaille olympique. Florent Manaudou a décroché la médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre, derrière l'invincible Caeleb Dressel. En plus d'éviter un zéro pointé à la natation française à Tokyo, le nageur s'est offert un troisième podium individuel aux Jeux olympiques après l'or de Londres en 2012 et l'argent de Rio en 2016. La vingtième médaille tricolore de l'été a une saveur particulière.

Natation : Emma McKeon reine des bassins

Elle ne faisait pas partie des reines les plus attendues de ces Jeux olympiques, mais l'Australienne Emma McKeon a bouclé sa somptueuse moisson de médailles. Comme Caeleb Dressel, elle a a tout simplement ajouté deux médailles d'or à sa collection lors de la dernière soirée de la natation à Tokyo : sur 50 mètres nage libre et avec l'Australie sur le relais 4x100m 4 nages. Au total, elle sera montée sept fois sur un podium pour arborer 4 breloques dorées (50m, 100m, 4x100, 4x100 4 nages) et 3 en bronze (100m papillon, 4x200, 4x100 4 nages mixte).

Athlétisme : Tavernier avance sereinement

Comme une lettre à la poste. Alexandra Tavernier s'est qualifiée dès son deuxième jet (à 73,51m) pour la finale du lancer de marteau qui se déroulera mardi à 13h35 heure française. La médaillée de bronze des Mondiaux de Pékin en 2015 n'a pas eu à attendre que toutes ses concurrentes passent pour connaître la suite de son avenir, un gain de temps considérable pour celle qui avait terminé 11e des Jeux de Rio (65,18m).

Une autre Française était en lice cette nuit, mais l'issue a été moins favorable pour Yanis David. Avec un meilleur saut mesuré à 6,27m, elle n'a pas réussi à valider son billet pour la finale du saut en longueur.

BMX : Jeanjean, la chute qui coûte cher

Cruel. Le Français Anthony Jeanjean, qui constituait une véritable chance de médaille en finale du Park de BMX, peut nourrir de vrais regrets. Cinquième à l'issue de son premier run, encourageant (78.20), le jeune pilote freestyle de 23 ans s'est alors élancé sur son second parcours plein d'espoir. Mais une mauvaise chute est rapidement venue anéantir ses rêves de médaille, Anthony Jeanjean terminant à la 7e position. Finalement, c'est l'Australien Logan Martin, avec 93,30 points, qui devient le premier champion olympique de la discipline. Il devance le Vénézuélien Daniel Dhers (92,05) et le Britannique Declan Brooks (90,80).

Escrime : les fleurettistes tricolores au rendez-vous des demies

L'équipe de France de fleuret messieurs, vice-championne olympique à Rio, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique dimanche à Tokyo en battant l'Egypte (45-34) en quarts de finale. Enzo Lefort, Maxime Pauty, Julien Mertine ont longtemps souffert avant qu'Erwann Le Pechoux, remplaçant, n'entre en piste et fasse la différence dans la deuxième partie du duel jusque-là très serré. Pour une place en finale, les Bleus affronteront le Japon à 06h40 (heure française).