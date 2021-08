JO 2021 - Volley : des Bleus héroïques frôlent la victoire contre le Brésil et se qualifient pour leur premier quart de finale olympique

Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France masculine de volleyball s'est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux olympiques. En s'inclinant au tie break (22-25, 39-37, 17-25, 25-21, 20-18 en 2h38 de match) contre le Brésil, dimanche 1er août, les Bleus se sont transcendés pour pousser les champions olympiques en titre aux cinq manches. Une performance synonyme de qualification pour les quarts où ils affronteront la Pologne quelque soit le résultat des Etats-Unis contre l'Argentine ce dimanche après-midi (14h45).

Une deuxième manche homérique et décisive

Et cet exploit s'est construit autour d'une seconde manche complètement folle. Au coude à coude, presque comme lors du premier set finalement remporté par le Brésil sur le fil (25-22), les coéquipiers d'Earvin Ngapeth, phénoménal ce dimanche en tout point (29 points dont 2 blocks), ont répondu à la défense incroyable des Brésiliens avec une inspiration offensive exceptionnelle. Il aura donc fallu attendre 51 minutes, des points d'anthologie et pas moins de onze balles de set pour voir la France empocher cette deuxième manche (39-37) de toute beauté, mais finalement décisive puisque cela permettait déjà aux Bleus d'entrevoir sérieusement les quarts de finale.

Sans surprise, le légendaire attaquant du Brésil Wallace (34 ans), et ses compatriotes, ont repris la main sur la rencontre dans la troisième manche (17-25) face à une équipe tricolore qui accusait le coup physiquement. Mais comme souvent avec cette sélection française, dos au mur, elle a réagi avec brio et panache. Après avoir rapidement refait un débours de trois points, Jean Patry (22 points), toujours aussi précieux, et ses compères sont allés chercher le gain du quatrième set (25-21).

Libérés et qualifiés, les Bleus avaient rempli leur mission et, comme lors de la manche précédente, ont réussi à résister jusqu'au bout même s'ils ont finalement dû s'incliner in extremis à l'issue d'un tie-break irrespirable au cours duquel les Tricolores ont manqué 4 balles de match (20-18). Une défaite, certes, mais une qualification historique qui permet à la France de rêver du meilleur...