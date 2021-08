JO 2021 : l’athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya punie par les autorités de son pays après avoir critiqué ses entraîneurs

Un exfiltration d'Etat. La sprinteuse biélorusse Krystsina Tsimanouskaya se préparait à participer aux séries du 200 m lundi aux Jeux olympiques de Tokyo, trois petits jours après avoir été éliminée sur celles du 100 m. Elle a vu son rêve brisé par les autorités biélorusses qui l'ont forcée à quitter la sélection olympique après des critiques émises envers ses entraîneurs. C'est elle qui l’a indiqué par message à l'agence de presse Reuters, qui a dévoilé l’information dimanche 1er août en début d’après-midi.

La sprinteuse se trouve actuellement à l’aéroport international Haneda de Tokyo. La tentative d'exfiltration est pour l'instant vaine car l'athlète bénéficie de la protection de policiers locaux dans l'aéroport et se trouve toujours à Tokyo. Une punition "dû au fait que j’ai parlé sur mon compte Instagram [vendredi 30 juillet] de la négligence de nos entraîneurs", a expliqué Tsimanouskaya à Reuters. Inscrite sur le 100 m et le 200 m, la Biélorusse a également critiqué sa participation sur le relais 4x400 m. "L’entraîneur m’a ajouté au relais sans m’en parler. J’en ai parlé publiquement. L’entraîneur principal est venu me voir et m’a dit qu’il y avait un ordre d’en haut de me retirer (de l’équipe)", a-t-elle indiqué par message à Reuters.

Selon le comité olympique bélarusse dirigé par Viktor Loukachenko, fils du président Alexandre Loukachenko, la sportive a dû suspendre sa participation aux JO sur "décision des médecins, en raison de son état émotionnel et psychologique". Une déclaration qualifiée aussitôt de "mensonge" par l'athlète devant la presse à l'aéroport.

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93 — Reuters (@Reuters) August 1, 2021

Alors que la Biélorussie est dirigée d’une main de fer par le président Alexandre Loukachenko, l’appel à l’aide de Tsimanouskaya a été pris très au sérieux. Pavel Latouchka, ancien ministre et ambassadeur biélorusse, devenu une figure de l’opposition, a indiqué sur son compte Twitter être en contact avec les autorités japonaises et autrichiennes afin d’obtenir à Tsimanouskaya une protection internationale.

"Pour le moment, les autorités japonaises et polonaises ont été les premiers à répondre et réfléchissent à la suite", explique à Franceinfo:sport Anatol Kotau, directeur du département international de la Fondation biélorusse pour la solidarité dans le sport (BSSF). "Kristina est actuellement sous protection de la police japonaise. Elle a également demandé l'aide du Comité international olympique et des Comités olympiques européens", complète l'ancien directeur du comité olympique biélorusse.

Selon les dernières informations, l'athlète est désormais en sécurité. "Je suis en sécurité et on est en train de décider où je vais passer cette nuit", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur Telegram peu après 17h par la Fondation bélarusse de solidarité sportive, en précisant qu'elle se trouvait dans un poste de police à l'aéroport Haneda de Tokyo.

"J'ai été forcée de quitter le Japon contre mon gré"

Ces derniers mois, le régime biélorusse a montré de quoi il était capable pour faire taire ses opposants. En octobre dernier, la basketteuse Yelena Leuchanka avait été emprisonnée quinze jours pour avoir participé à des manifestations dénonçant le régime de Loukachenko. En mai, un avion avait été intercepté par la Biélorussie pour arrêter l'opposant Roman Protassevitch.

Cette fois, le régime a tenté de faire entrer Tsimanouskaya dans un avion pour la renvoyer en Biélorussie après ses critiques jugées trop virulentes. Depuis l'aéroport, l'athlète a également publié une vidéo dans laquelle elle demande de l'aide. "J'ai été forcée de quitter le Japon contre mon gré", y déclare-t-elle.