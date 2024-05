Flamme olympique 2024 : la nostalgie s’installe à bord du Belem, à trois jours de la fin de la traversée

Retour à bord du Belem, dimanche 5 mai. Le trois-mâts, qui a dépassé le Cap Corse, arrivera le 8 mai à Marseille.

Heureux de retrouver les siens, mais triste d’en rester là : tel est le paradoxe du voyageur sur le chemin de la maison. En franchissant le Cap Corse (Haute-Corse), les marins du Belem savent qu’ils entament la dernière étape de la traversée. Ils ont résisté jusqu’à présent au mal de mer et au mal du pays, mais le blues du dimanche soir se propage au sein de l’équipage, ce 5 mai. "On est une famille, et on va être séparés d’un coup, du jour au lendemain, donc il y a un petit pincement au cœur", déplore Thomas Tacnet, stagiaire.

Plus que trois jours à bord

Le 8 mai, le Belem sera célébré, entre autres, par un millier de bateaux. Il n’est, pour le moment, pas question de l’approcher : il est escorté par un bateau militaire. Mardi, à la veille de l’arrivée, le Belem se mettra en tenue de fête. Il reste encore trois chapitres à écrire dans le journal de bord d’un jeune marin stagiaire. Le dernier s’annonce épique, comme dans tous les grands romans d’aventures.