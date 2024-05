Guerre en Ukraine : à quelques kilomètres de la ligne de front, des villages ukrainiens sont désertés

L'armée russe progresse sur le front. Elle revendique avoir conquis une région de la commune de Donietsk. À quelques kilomètres d’Adviivka, des habitants se préparent au départ.

Une ligne de front qui se rapproche, et des villages pris au piège sous un déluge de frappes. Une unité policière ukrainienne est chargée d’évacuer des habitants de l’est du pays. Depuis que les forces russes confirment leur poussée dans le Donbass, la vie de nombreux villageois ne tient plus qu’à un fil. Il y a souvent des blessés à transporter.

L’armée ukrainienne recule

Une frappe vient de viser un village à 5 km des combats. Ces derniers jours, Moscou a revendiqué la prise de plusieurs villages dans la région d’Avdiivka. Les Russes épuisent les Ukrainiens à court de munitions.

En attendant l’aide américaine, l’armée organise son recul et creuse de nouvelles tranchées. Un peu plus loin, la poste déménage dans un lieu plus sûr, à plusieurs kilomètres. Le patron d’une exploitation laitière vient de se résoudre à cesser son activité. Il a vendu ses 800 vaches et licencié ses employés. Au fur et à mesure que les Russes progressent, les villages se vident les uns après les autres.