DIRECT. JO 2021 : début de match serré entre la France et le Danemark lors de la finale du tournoi de handball

Ce qu'il faut savoir

Une revanche en or attend les handballeurs français en finale des Jeux olympiques de Tokyo, samedi à partir de 14 heures. Délestés de leur titre en 2016, après les deux médailles d'or olympiques de 2008 et 2012, les Bleus emmenés par leur capitaine Michaël Guigou affrontent l'équipe du Danemark, championne du monde et championne olympique en titre. Les Danois avaient battu les Français lors de la dernière finale des Jeux, à Rio. Suivez la rencontre à partir de 14 heures.

Un défi pour trois tauliers. "C'est magnifique, je suis heureux", a réagi Nikola Karabatic, l'arrière gauche des Bleus et star du groupe, à l'issue de la victoire (27-23) de la France en demi-finale contre l'Egypte. Nikola Karabatic a tenu à saluer l'état d'esprit de l'équipe de France. Une équipe dont le vétéran et capitaine, Michaël Guigou, participe pour la cinquième fois aux Jeux. Comme Nikola Karabatic et Luc Abalo, il vise dimanche un troisième titre olympique.

Un gardien de but en état de grâce. Vincent Gérard, le gardien des Bleus, a été l'un des héros de la demi-finale contre l'Egypte. Un match durant lequel les Bleus ont été particulièrement bousculés. Très critiqué pour ses performances lors des dernières demi-finales à l'Euro 2018 et aux Mondiaux 2019 et 2021, Vincent Gérard a sans doute livré l'un de ses plus grands matchs en équipe de France, avec 17 arrêts.

Des Danois en grande forme. L'équipe du Danemark a pris le meilleur sur les Espagnols, champions d'Europe en titre, en demi-finale. Ils vont, comme l'Union soviétique (1988, puis équipe unifiée, en 1992) et la France (2008, 2012), tenter de conserver leur couronne olympique face aux Tricolores. Le dernier affrontement en compétition entre les deux équipes remonte au Mondial de janvier dernier. Le match s'était soldé par la défaite des Français.