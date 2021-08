JO 2021 : le volley et le hand au sommet, les basketteuses en bronze, la désillusion en équitation... Le bilan de la journée des Français

Plus qu'une journée avant la fin des Jeux olympiques de Tokyo ! Les Bleus ont su profiter des dernières occasions de ramener des médailles du Japon, samedi 6 août. Avec cinq nouveaux podiums, dont deux sur la plus haute marche, le bilan tricolore est désormais de 32 médailles dont neuf en or.

Les Bleus de retour au sommet du hand

Les rois du hand retrouvent leur couronne ! Dépossédés du titre olympique à Rio en 2016, les Bleus ont pris leur revanche sur le Danemark (25-23). Face aux champions du monde en titre, ils ont fait la course en tête quasiment tout le match, portés notamment par un Vincent Gérard d'exception dans les cages. Depuis leur première finale olympique en 2008, les Bleus ont remporté trois médailles d'or (2008, 2012 et 2021) et une d'argent (2016).

Première d'exception pour le volley français

Dans la foulée des handballeurs, les volleyeurs français ont imité leurs compatriotes. Pour leur première finale olympique, les Tricolores ont dominé le Comité olympique russe (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12). Menés 22-18 dans la première manche, ils ont enchaîné cinq points d'affilée pour renverser la situation et empocher le set derrière.

Ils ont enchaîné avec un deuxième set d'exception, sous la houlette d'un Earvin Ngapeth revenu à son meilleur niveau. Le troisième acte, d'une tension folle, a vu les Russes jeter leurs dernières forces dans la bataille et réduire l'écart, enchaînant avec le gain de la quatrième manche. Les deux équipes se sont finalement départagées au tie-break, où les hommes de Laurent Tillie ont su serrer le jeu pour remporter la plus grande victoire de l'histoire du volley tricolore.

Basket : pas de miracle face aux Etats-Unis

Pour couronner leur incroyable parcours, les basketteurs tricolores rêvaient d'un exploit face aux Etats-Unis. Mais si les Américains ont souvent semblé à portée de l'équipe de France, ils n'ont jamais basculé du mauvais côté. La Team USA a parfaitement géré son avance pour conserver le titre olympique (87-82). Les Bleus, pénalisés par des pertes de balle (18) et des lancers francs ratés (65% de réussite), doivent se contenter du bronze. Pas de quoi gâcher le plaisir après une superbe épopée.

Les basketteuses terminent sur une (très) bonne note

Elles devaient se remobiliser après la déception de la demi-finale perdue face au Japon, elles l'ont fait. Les basketteuses tricolores ont décroché la médaille de bronze en dominant la Serbie (91-76), pour une revanche de la finale de l'Euro 2021. Les Françaises ont tremblé dans les dernières minutes, en voyant leur belle avance s'effriter sous les assauts serbes. Elles ont su retrouver des forces pour reprendre le contrôle et sceller un succès avec 15 points d'avance. Les Bleues remportent la deuxième médaille olympique de leur histoire, après l'argent en 2012 à Londres.

Les pistards français s'offrent une médaille en course à l'américaine

Benjamin Thomas peut savourer ! Malheureux sur l'omnium jeudi, où il a quitté le podium lors du dernier tour de la dernière épreuve, le cycliste français a remporté la médaille de bronze de la course à l'américaine avec Donavan Grondin. Le duo a tenu bon face à la menace des Belges dans un final dantesque, marqué par la victoire des Danois devant la Grande-Bretagne.

Cette médaille est la deuxième des pistards français, après le bronze en vitesse par équipes. Mathilde Gros, en vitesse individuelle, a été éliminée en 8es de finale. La Française a vécu un repêchage terrible, battue sur la ligne pour un millième, moins d'un centimètre de roue. Rayan Helal s'est lui qualifié pour les quarts de finale du keirin, disputés dimanche.

Bart 4e en canoë, le pentathlon français rentre bredouille

En canoë, Adrien Bart a hérité de la terrible médaille en chocolat. Pour un dixième, le Français a terminé à la 4e place dans la finale du 1 000 m monoplace. Il a été devancé par le Brésilien Isaquias Queiroz dos Santos, sacré champion olympique, le Chinois Hao Liu et le Moldave Serghei Tarnovschi. Chez les femmes, Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Lea Jamelot ont dû se contenter de la finale B en kayak à quatre.

L'équipe de France rêvait de médailles en pentathlon, elle repart de Tokyo avec un bilan vierge. Après Elodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e), vendredi, Valentin Prades (7e) et Valentin Belaud (11e) n'ont pas pu non plus monter sur le podium. Avec, déjà, Paris 2024 en ligne de mire, ils ont désormais trois ans pour se préparer.