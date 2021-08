JO 2021 : basket, hand, volley... Le programme complet des finales olympiques des équipes de France

Quatre chances de titre olympique et de médaille d'or, rien de moins. Après leurs exceptionnels parcours en phases finales, les équipes de France de basket, handball et volley touchent au but, samedi 7 et dimanche 8 août aux Jeux olympiques de Tokyo. Les hommes vont jouer la victoire finale dans ces trois sports collectifs alors que les femmes viseront l'or en handball et le bronze en basket. Franceinfo: sport vous détaille le programme, particulièrement chargé samedi.

Basket

Tableau masculin : finale France-Etats-Unis, samedi 7 août à 4h30 (heure française)

>> Suivez la rencontre en direct vidéo sur france.tv

L'heure de la revanche a sonné entre la France et Team USA. Battus lors de la première rencontre du tournoi olympique par les Bleus, les Américains vont forcément avoir à cœur de remettre les pendules à l'heure pour aller décrocher un nouveau sacre olympique (ils sont triples tenants du titre).

Mais en face, les Français n'ont rien perdu de leur superbe, capitalisant même sur leur succès initial face au grand favori pour signer un impressionnant sans-faute jusqu'en finale. Invaincus, sûr de leurs forces, les Bleus auront une vraie carte à jouer pour faire à nouveau douter les stars de la NBA. Et qui sait, peut-être leur arracher le titre olympique, vingt-et-un ans après la défaite de Sydney.

Tableau féminin : petite finale France-Serbie, samedi 7 août à 9 heures (heure française)

>> Suivez la rencontre en direct vidéo sur france.tv

Du bronze pour se consoler ? Au lendemain de leur défaite en demi-finale face au Japon, les Bleues vont devoir se remobiliser et oublier qu'elles sont les seules à avoir raté la finale au sein de l'incroyable BHV (basket-hand-volley) du sport français à Tokyo.

Elles retrouveront en petite finale la Serbie, défaite face aux Etats-Unis en demi-finale et médaillée de bronze à Rio en 2016. Les Bleues ont une vraie revanche à prendre sur les Serbes, qui les avaient battues en finale du Championnat d'Europe à Valence, en juin dernier. Les joueuses de Valérie Garnier savent donc très bien où elles mettent les pieds.

Handball

Tableau masculin : finale France-Danemark, samedi 7 août à 14 heures (heure française)

>> Suivez la rencontre en direct vidéo sur france.tv

Comme on se retrouve. Cinq ans après la finale olympique de Rio, la France et le Danemark vont à nouveau se disputer la médaille d'or aux JO. Une chose est sûre : les Français présents au Brésil n'ont pas oublié et auront soif de revanche après leur défaite (28-26) en 2016 face aux Danois.

Il s'agit de la première fois qu’une équipe masculine de handball dispute quatre finales olympiques consécutives : les Bleus ont remporté les deux premières (2008 et 2012) et perdu la troisième. Avec une seule défaite en phase de poule, ils ont réalisé un parcours quasi sans-faute, à l'image du Danemark. La rencontre promet d'être serrée.

Tableau féminin : finale France-Comité olympique russe, dimanche 8 août à 8 heures (heure française)

>> Suivez la rencontre en direct vidéo sur france.tv

Après avoir étrillé les Pays-Bas, champions du monde en titre, puis les Suédoises, les Bleues vont désormais se frotter aux Russes, championnes olympiques à Rio. Cinq ans après avoir conquis l'argent, les joueuses d'Olivier Krumbholz tenteront de décrocher l'or pour la première fois de leur histoire.

Mal en point en phase de poules, les Bleues s'étaient révoltées contre les Pays-Bas en quarts de finale (32-22). Elles pourront compter sur leurs deux gardiennes, Cléopatre Darleux et Amandine Leynaud, pour protéger les buts.

Volley

Finale France-Comité olympique russe, samedi 7 août à 14h15 (heure française)

>> Suivez la rencontre en direct vidéo sur france.tv

A l'instar des basketteurs américains, les volleyeurs russes doivent avoir un goût amer dans la bouche. Celui de leur défaite en phase de poules face à des Français qui étaient alors au bord du gouffre et de l'élimination. Mais les Russes regorgent d'atouts : il s'agit de l'équipe qui a inscrit le plus de points au service et en block dans le tournoi.

De leur côté, les Bleus pourront compter sur leur force mentale, ainsi que Jean Patry et Trévor Clévenot pour faire la différence. Si elle venait à s'imposer, l'équipe de France de volley marquerait l'histoire de son sport en remportant un premier titre olympique.