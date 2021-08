JO 2021 - Basket : les Françaises ratent le coche en demi-finale face au Japon et joueront le bronze contre les Serbes

Tout avait pourtant bien commencé pour les Françaises dans cette demi-finale, mais tout s'est mal fini, vendredi 6 août, contre des Japonaises en état de grâce (87-71). Un deuxième revers consécutif face au Japon, après la défaite en phase de poules, dans une rencontre où les Bleues ont trop souvent été absentes des débats pour espérer renverser une formation nippone solide et très efficace à trois points.

Après un quart de finale explosif face à l'Espagne, les Françaises n'ont pas retrouvé le même élan collectif pour accéder à une deuxième finale olympique face aux Américaines. Au lieu de cela, elles seront sur le parquet samedi, pour tenter de décrocher la médaille de bronze face à la Serbie. Ces mêmes Serbes qui les avaient privées du sacre européen, il y a six semaines.

Des Bleues entre le chaud et le froid

Dans un parcours olympique rempli de rebondissements et d'une qualification pour les quarts à l'arrachée, les Françaises n'ont pas réussi à remettre le même degré d'intensité pour passer l'obstacle japonais. Avec des shooteuses infernales à trois points et des joueuses pleines de vivacité, les Nippones ont fait douter puis mordre la poussière aux Tricolores.

Pourtant, tout avait bien commencé dans un premier quart temps où les Bleues de Sandrine Gruda ont fait preuve de sérieux pour prendre les devants (14-22), avant de s'écrouler et de subir un cinglant 27-12 durant les dix minutes suivantes. Le début de la fin pour les joueuses de Valérie Garnier face à des Nippones plus agressives près du cercle et efficaces derrière la ligne à trois points (50% de réussite à 11/22 aux tirs à 3 points).

Avec une adresse absente côté français (12,5% de réussite au tir), les Japonaises ont pris les devants de manière spectaculaire avec des tirs à répétition de Himawari Akaho (17 points, 7 rebonds) et la maîtrise de Rui Machida (9 points, 18 passes décisives). À la mi-temps, les Bleuse avaient un déficit de sept points (34-41).

Le rouleau compresseur japonais

Des failles récurrentes dans le dos de la défense bleue et une circulation de balle proche de la perfection : tous les éléments semblaient réunis pour un succès éclatant des Japonaises. Une machine technique à l'endurance inépuisable qui a laminé les partenaires de Gabby Williams (4 points, 8 rebonds), rapidement résignées. Seule Sandrine Gruda (18 points) a surnagé et permis d'éviter une correction dans un troisième quart temps lui aussi à sens unique (68-50).

Dans un dernier quart temps joué en toute décontraction, les Japonaises, pourtant inattendues à ce stade de la compétition, ont fait boire le calice jusqu'à la lie à des Françaises totalement dominées (87-71).

Trente minutes de basket ultime pour le Japon, qui affrontera les États-Unis en finale, et de détresse pour la France (à 8/24 à 3 points), durant cette demi-finale au goût amer. Les tricolores doivent désormais se contenter d'une petite finale face aux Serbes, dès samedi. Une déception pour les Bleues, qui devront s'en relever rapidement pour aller chercher le bronze.