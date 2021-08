DIRECT. JO 2021 - Basket féminin : les Bleues n'y arrivent toujours pas face au Japon, suivez la demi-finale

Les Bleues souffrent face à l'adresse des Japonaises, alors qu'elles pâtissent de choix offensifs pas toujours clairvoyants, et d'une défense qui peine à contre-carrer les mouvements nippons.

Une rencontre qui sonne comme une revanche puisque les deux équipes se sont déjà croisées lors de leur premier match de poules et les Japonaises s'étaient imposées de quatre points (70-74). Cette fois-ci, les Françaises n'ont plus le droit à l'erreur et doivent impérativement s'imposer pour atteindre la finale, et viser la médaille d'or. Suivez le match en direct !