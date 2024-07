Paris 2024 : Miramas se met aux couleurs du Kenya pour les Jeux olympiques

C. Tixier, O. Palomino, L. Beneyton

Miramas accueille la délégation kényane avant le début des Jeux olympiques. Ferdinand Omanyala, spécialiste du 100 mètres, s’est prêté au jeu d’une session de sport avec des habitants.

Dans un groupe de sportifs, à Miramas (Bouches-du-Rhône), s’est glissé un élève un peu particulier, lundi 15 juillet. Ses pas sont plus maîtrisés et ses foulées plus assurées. Ferdinand Omanyala est un athlète kényan, spécialiste du 100 mètres. Le temps d’une matinée, il s’entraîne avec les habitants. C’est une première pour le sportif qui vient s’entraîner régulièrement dans la ville depuis quelques années.

80 athlètes présents à Miramas

Ferdinand Omanyala assure que Miramas est sa "maison". C’est pourquoi, "à chaque fois que l’on me demande de faire quelque chose pour la ville, je suis vraiment heureux et fier", confie-t-il. Toute la commune s’est mise aux couleurs du Kenya. Miramas est le camp d’entraînement de la délégation avant les Jeux olympiques. Plus de 80 athlètes sont présents. Pour les encourager, ils pourront compter sur un chœur d’enfants qui a appris un hymne spécialement pour eux.