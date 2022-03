Paralympiques 2022 : "Chaque bombe qui explose en Ukraine augmente la colère et réduit le dialogue", regrette le président du Comité international paralympique

Le Comité international paralympique a finalement choisi de rétropédaler. Après avoir autorisé mercredi les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques de Pékin 2022, il a décidé, jeudi 3 mars, à la veille de la cérémonie d'ouverture, de les exclure de la compétition. Après avoir fait l'annonce via un communiqué de presse, le directeur du Comité, Andrew Parsons et son porte-parole, Craig Spence se sont exprimés en conférence de presse.

Les raisons d'une exclusion

"On s’est trompés sur ce qu’il fallait faire, a assumé Andrew Parsons. Il fallait assurer le fair-play. Nous bannissons la violence, le sport et la politique ne doivent pas être mélangés. Nous voulons mettre les Jeux en dehors de la guerre. Nous avons été contactés par de nombreux officiels et athlètes. On ne peut pas donner de nombre, mais ils étaient nombreux. Certains avaient annoncé qu'ils avaient décidé de ne pas participer si les Russes étaient là, même sous bannière neutre. Personne n'est heureux mais c'est la meilleure décision. Nous sommes évidemment désolés pour les athlètes russes et biélorusses. Ils sont victimes de l'action de leur gouvernement. Des comités olympiques nationaux nous ont écrit. Ils nous ont dit : si vous n'excluez pas les Russes et les Biélorusses, il ne se passera rien. Mais une fois la décision prise, ils nous ont dit qu'ils partiraient. Le changement a été très rapide."

The IPC Governing Board has decided to refuse the athlete entries from the RPC and NPC Belarus for the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. https://t.co/8rE0szi8YE — Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022

L'ambiance sur le village olympique en question

Lors de cette conférence de presse, le directeur du Comité international paralympique est également revenu sur la situation dans le village olympique : "Nous n'avons pas eu d'écho d'agression, mais l'ambiance dans le village après notre décision était très 'volatile'. Nous voulions l'éviter. La température est montée très vite dans le village. Ce n'est pas une place pour la violence ou les combats. Nous voulons vivre tous ensemble. Chaque bombe qui explose en Ukraine augmente la colère et réduit le dialogue", a déclaré Andrew Parsons.

La légalité de cette expulsion

"Notre position d'un point de vue de la légalité est la même qu'hier (mercredi), a expliqué Craig Spence, le porte-parole du Comité. À la différence d'hier, c'est que nous sommes une organisation politique. Et quand nous avons les États en coulisses qui font pression sur les Comités olympiques nationaux leur disant qu'ils vont se retirer, nous devons faire très attention", a-t-il ajouté.