Paralympiques 2022 : Benjamin Daviet sacré en biathlon longue distance, 6e médaille d'or pour la France

Il avait une revanche à prendre avec lui-même en biathlon. Malheureux sur le sprint samedi dernier (4e), 6e sur la moyenne distance en début de semaine, Benjamin Daviet n'avait pas encore réglé la mire. Mais son titre en ski de fond l'a lancé : vendredi 11 mars à Zhangjiakou, le Haut-savoyard a écrasé la concurrence sur le 12,5 kilomètres pour aller remporter sa deuxième médaille d'or sur ces Jeux paralympiques de Pékin, la 9e tous métaux confondus pour l'équipe de France.

Daviet de l'or en barre

Il a volé au-dessus de ses adversaires, ni plus ni moins, ce vendredi. Plus rapide sur les skis et impérial au tir (20/20), Benjamin Daviet, libéré de toute la pression des premiers jours, n'a pas laissé la moindre chance à ses concurrents. Le biathlète du Grand-Bornand a terminé avec plus de deux minutes d'avance sur son dauphin, le Canadien Mark Arendz.

Il suffisait de le voir, le sourire jusqu'aux oreilles sur les derniers kilomètres, pour comprendre l'état de grâce du champion paralympique de 32 ans. Le visage relâché, il ne manquait pas de saluer ses adversaires une fois la ligne d'arrivée franchie avant de se ruer sur le téléphone de la délégation française à ses côtés à Zhangjiakou.

En bon porte-drapeau, il ne voulait certainement pas manquer le run de Maxime Montaggioni, sacré en banked slalom quelques secondes avant lui. Deux breloques en or de plus pour les Bleus, qui se replacent à la 4e position au tableau des médailles.