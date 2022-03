Paralympiques 2022 : Benjamin Daviet champion de sprint en ski de fond, quatrième médaille d'or pour la France

Après les déceptions des premiers jours sur le biathlon, Benjamin Daviet peut enfin savourer. Sur l’épreuve du sprint du para ski de fond, le Français a maîtrisé son sujet pour s’offrir l’or paralympique dans la catégorie debout, mercredi 9 mars, son premier titre dans cette discipline.

— Equipe France (@EquipeFRA) March 9, 2022

Deuxième sur les qualifications, puis premier de sa demi-finale, le porte-drapeau de la délégation tricolore n’a laissé que des miettes à ses adversaires (3'07"5). Il devance l'Allemand Marco Maier (+1"3) et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi (+1"8). "C’est bon, mes Jeux sont réussis. Le reste ne sera que du bonus. Je serai plus relâché pour la suite. La course a vraiment été dure, la journée a été longue. C'est tellement de bonheur", a réagi ému au micro de France Télévisions Benjamin Daviet après sa victoire.

— francetvsport (@francetvsport) March 9, 2022

Premier titre sur le sprint

Après avoir fait l’impasse sur le 20 kilomètres classique lundi où il avait glané l’argent à Pyeongchang en 2018, Benjamin Daviet lançait ainsi ses Jeux mercredi sur le ski de fond avec le sprint. Et sa revanche est d’autant plus belle que le Français a été titré sur l’une des disciplines qui lui a le moins réussi avant aujourd’hui.

A Sotchi en 2014, le natif d’Annecy avait terminé à la 7e place. Puis quatre ans plus tard, il avait fait l’impasse sur l’épreuve. Mercredi, sur la neige collante de Zhangjiakou, Benjamin Daviet a donc ajouté la plus belle des lignes à son palmarès. Et le compteur pourrait encore s'envoler puisque le Français est engagé sur une dernière épreuve en biathlon (12,5 km) vendredi et le relais masculin en ski de fond samedi avec Anthony Chalençon.