Euro 2024 : l'Allemagne pour se hisser en huitièmes, la Croatie pour se relancer... Le programme de mercredi

Alors que toutes les équipes sont entrées en lice, place maintenant à la deuxième journée de la phase de groupes de l'Euro, mercredi 19 juin. Dans le groupe A, toutes les équipes seront sur la pelouse et deux d'entre elles, la Suisse et l'Allemagne, vainqueures de leur premier match, auront l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de succès.

Avant les deux rencontres du groupe A, la Croatie affrontera l'Albanie. Battus 3-0 pour leur premier match face à l'Espagne, les coéquipiers de Luka Modric, derniers du groupe B, ont la possibilité de se relancer dans cette poule qui compte également l'Espagne et l'Italie et baptisée à ce titre "le groupe de la mort".

L'affiche à ne pas manquer : Allemagne-Hongrie (18 heures)

Après le festival de buts qu'ils nous ont offerts lors du match d'ouverture (5-1) contre l'Écosse, les Allemands sont de retour sur la pelouse pour confirmer leur excellente entrée en matière. À la Stuttgart Arena, les hommes de Julian Nagelsmann devront se méfier de la Hongrie (sur beIN Sports). Même s'ils ont été battus d'entrée par la Suisse 3-1, les Magyars restent sur une victoire 1-0 face aux Allemands, en Ligue des nations, en 2022.

Pour pouvoir rivaliser avec l'Allemagne, les coéquipiers de Dominik Szoboszlai vont tout de même devoir hausser leur niveau de jeu, à la suite d'une prestation très décevante contre la Suisse. D'autant qu'en face, la Nationalelf, en tête du groupe A, peut se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de nouveau succès.

L'équipe à surveiller : la Croatie, troisième du dernier Mondial et déjà en danger (15 heures)

L'équipe finaliste de la Coupe du monde 2018 se trouve déjà dos au mur. Lourdement battus par l'Espagne (3-0) lors de leur premier match, les hommes de Zlatko Dalic n'ont pas le droit à l'erreur face à l'Albanie (sur beIN Sports) s'ils veulent rester en course pour accéder aux huitièmes de finale.

Même s'ils sont favoris face à la 66e nation au classement Fifa, les Vatreni devront se montrer plus efficaces devant le but que contre la Roja s'ils veulent s'imposer. En face, les Aigles ont, en plus, montré qu'ils pouvaient faire douter n'importe quelle équipe. Contre l'Italie, il n'a fallu que vingt-trois secondes à Nedim Bajrami pour inscrire le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro.

⚽ Buts les plus rapides de l'EURO 👀



🥇 0:23 - Nedim Bajrami (Italie - Albanie, 15/06/2024) 🆕

🥈 1:07 - Dmitri Kirichenko (Russie 2-1 Grèce, 20/06/2004)

🥉1:22 - Emil Forsberg (Suède 3-2 Pologne, 23/06/21)#EURO2024 | #ITAALB pic.twitter.com/o3mTONUWj7 — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) June 15, 2024

La rencontre loin des projecteurs : Écosse-Suisse (21 heures)

L'Écosse est-elle en capacité de se relancer ? Sèchement battue 5-1 par l'Allemagne lors du match d'ouverture, l'équipe écossaise va devoir montrer un meilleur visage face à la Suisse, à Cologne, dans un match peu alléchant sur le papier, mais aux multiples enjeux.

D'un côté, la Nati, arrivée avec peu de certitudes, a montré de belles choses contre la Hongrie avec un large succès 3-1 et peut entrevoir les huitièmes de finale en cas de nouvelle victoire. De l'autre, l'Écosse de Scott McTominay, actuellement dernière de la poule A, mais à égalité de points avec la Hongrie, doit engranger ses premiers points si elle veut se donner une chance de sortir de la phase de groupes de l'Euro, pour la première fois de son histoire.