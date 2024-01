Dakar 2024 : un parcours "relevé", Sébastien Loeb revanchard, un nouveau type de course marathon... Ce qu'il faut savoir sur la 46e édition

La 46e édition du Dakar s'élance vendredi 5 janvier. Pour la cinquième année d'affilée, le rallye-raid se dispute dans le désert d'Arabie saoudite et se tiendra jusqu'au vendredi 19 janvier. Durant deux semaines, les pilotes d'autos, motos, camions et quads vont se livrer une course acharnée, lors des 7 891 kilomètres, dont 4 727 de spéciales. Avec une nouveauté à la clé : la 48h chrono, dont les organisateurs attendent beaucoup.

L'édition "la plus relevée" disputée en Arabie saoudite

Le parcours de ce cinquième Dakar disputé en Arabie saoudite s'étale donc sur un total de 7 891 kilomètres dans le désert saoudien. Lors de la présentation, le directeur David Castera a décrit cette édition comme "la plus relevée de cette série en cours". Après un prologue de 158 kilomètres le premier jour (dont 28 de spéciale), les pilotes s'élanceront vers l'est du pays, avec notamment une étape de plus de 700 km lors de 8 janvier (438 km de sépciale).

Les deux semaines de course seront entrecoupées par la principale nouveauté de cette édition, la 48h chrono les 11 et 12 janvier (voir plus bas). Cette étape marathon sur deux jours obligera les concurrents à regagner un bivouac en plein désert, avant de repartir le lendemain à l'aube. Ce nouveau défi sera suivi d'une journée de repos à Riyadh, avant l'étape la plus longue de la course (873 km le 14 janvier, dont 483 km de spéciale). À l’issue de cinq autres étapes éreintantes, le podium final sera dressé le 19 janvier à Yanbu.

Nasser Al-Attiyah pour la passe de six, Sébastien Loeb enfin en réussite ?

En catégorie autos, l'inoxydable Nasser Al-Attiyah, 53 ans et cinq victoires, va tenter de conserver son titre. Le Qatarien a en effet remporté les deux dernières éditions et pourrait devenir le premier pilote à enchaîner trois succès depuis Pierre Lartigue, entre 1994 et 1996.

Mais il va retrouver plusieurs concurrents coriaces, à commencer par un Sébastien Loeb revanchard. Le Français a terminé trois fois deuxième (2017, 2022 et 2023) mais n'a jamais remporté le Dakar. "Je n'ai pas d'autre gros projet", a-t-il soufflé à La Chaîne L'Equipe, ajoutant être prêt à se battre face à Al-Attiyah, désormais devenu son coéquipier chez Prodrive. "Ça ne change pas grand-chose, a affirmé Loeb. On sera à armes égales."

En moto, l'Argentin Kevin Benavides va tenter de réitérer sa performance de l'an passé. Il devra se défaire de son coéquipier chez KTM, l'Australien Toby Price, battu pour 43 secondes lors de l'édition précédente, ou de Sam Sunderland. Vainqueur en 2017 et 2022, le Britannique avait dû abandonner après 52 km l'an passé et voudra se racheter.

La 48h chrono, principale nouveauté

C'est l'attraction principale de cette 46e édition du Dakar. Les 11 et 12 janvier, les pilotes disputeront une étape de 48 heures, baptisée "48h chrono". Le principe ? Au sein d'une étape longue de 818 kilomètres (dont 532 de spéciale), ils devront s'arrêter à 16 heures sur l'un des huit bivouacs déployés dans l'immense désert de l'Empty Quarter. Ils devront y camper "coupés du monde" (et donc sans indication sur l'avancée de la course) avant de reprendre la route dès l'aube, le lendemain à 7h. À noter que, pour l'occasion, les autos et camions n'emprunteront pas la même route que les motos et les quads.

Les 12 étapes

Prologue à Alula (5 janvier), 28 km de spéciale (158 km au total)

1e étape : Alula - Al Henakiyah (6 janvier), 414 km de spéciale (541 km au total)

2e étape : Al Henakiyah - Al Duwadimi (7 janvier), 463 km de spéciale (655 km au total)

3e étape : Al Duwadimi - Al Salamiya (8 janvier), 438 km de spéciale (733 km au total)

4e étape : Al Salamiya - Al-Hofuf (9 janvier), 299 km de spéciale (631 km au total)

5e étape : Al-Hofuf - Shubaytah (10 janvier), 118 km de spéciale (645 km au total)

48h chrono : Shubaytah - Shubaytah (11 et 12 janvier), 572 km de spéciale (781 km au total)

Jour de repos à Riyadh (13 janvier)