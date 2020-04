"La Casa de Papel", "Le Bureau des Légendes", "Killing Eve"... Les séries font leur grand retour en avril

La saison 4 de la série espagnole à succès, notamment, est déjà en ligne sur Netflix.

De bonnes nouvelles durant le confinement : La Casa de Papel revient avec une saison 4, déjà disponible sur Netflix. La saison 5 du Bureau des Légendes sera quant à elle diffusée dès le 6 avril sur Canal +.

Dans la foulée, d'autres séries font leur grand retour, comme The Good Fight ou Killing Eve. L'arrivée en France du service de vidéo à la demande Disney Plus sera également l'occasion de découvrir quelques productions très attendues, parmi lesquelles The Mandalorian, inspirée de l'univers Star Wars. De quoi occuper ses soirées, en pleine pandémie de coronavirus.

"La Casa de Papel" : enfin des réponses pour Nairobi

Le géant du streaming avait dévoilé la bande annonce de la saison 4 il y a près d'un mois : "Le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d’assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. La bande traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, et la découverte d’un ennemi au sein de ses rangs mettra le casse en péril."

Lisbonne, Tokyo, Berlin ou Denver sont enfin de retour sur la plateforme et renfilent leurs masques de Dali dans la partie 4 de la série, diffusée dès aujourd'hui sur Netflix.

Après une deuxième saison qui avait suscité des critiques mitigées, la saison 3 de La Casa de Papel, au suspense haletant, avait largement comblé les attentes des fans, s'achevant sur un cliffhanger insoutenable. Qu'adviendra-t-il de Nairobi, blessée par balle devant la Banque d'Espagne? Réponse dans les huit prochains épisodes...

Le Bureau des Légendes saison 5 : l'heure de tourner la page

Autre bonne nouvelle dans le petit monde des séries TV : la saison 5 du Bureau des Légendes sera diffusée dès le 6 avril sur Canal+. Retrouvera-t-on "Malotru", laissé pour mort en Ukraine ? C'est encore top secret. Une seule certitude : la saison marquera la fin d'une époque avec le départ d'Eric Rochant, créateur de cette série acclamée sur le milieu de l'espionnage. Cependant, s'il ne participera plus à son écriture et a déjà en tête quelqu'un "à l'univers fort" pour le remplacer, Eric Rochant restera producteur.

"Cette dernière saison est un peu spéciale", confirme l'actrice Florence Loiret-Caille, qui joue le personnage de Marie-Jeanne Duthilleul, l'ancienne patronne du BDL. "C'est comme si on avait tourné cinq films en cinq ans avec Eric Rochant, c'est le réalisateur qui nous a choisis, c'est mon référent, mon chef, c'est à lui que je m'adresse quand je suis perdue", dit-elle.

Après avoir emmené les téléspectateurs en Russie, sur fond de cyberespionnage, et en Syrie, Le Bureau des Légendes envoie le personnage de Marie-Jeanne en Egypte, Sylvain au Cambodge et compose avec un nouvel agent, "Mille Sabords" (Louis Garrel), qui tente d'approcher les services secrets saoudiens.

Pour les deux derniers épisodes de la saison 5, Jacques Audiard a eu carte blanche. (BERTRAND GUAY / AFP)

Pour "terminer en beauté" et passer le flambeau, le showrunner (auteur-producteur) a décidé de faire appel à Jacques Audiard, le réalisateur d'Un prophète et des Frères Sisters, pour les deux derniers épisodes de la saison 5, lui laissant carte blanche et... droit de vie et de mort sur les personnages. "Si j'avais terminé moi-même la saison 5, il y aurait eu quelque chose de sentimental, j'aurais pensé à comment dire au revoir", a expliqué Eric Rochant lors d'une rencontre avec la presse début mars. Clin d'oeil : Eric Rochant tiendra un petit rôle dans la saison, comme officier de contact...

De nouvelles saisons pour "Killing Eve", "The Good Fight", "The Last Kingdom"...

Courant avril, les fans de séries auront de quoi se rassasier. La saison 4 de The Good Fight, spin-off de The Good Wife, sera diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande Amazon Prime dès le 9 avril. Killing Eve, nommée aux Emmy Awards, revient elle aussi pour une nouvelle saison. Particulièrement étonnante, la fin de la saison 2 de cette série policière aussi drôle que sensuelle laissait espérer de bonnes choses pour la suite. Verdict le 13 avril sur Canal +.

La série anglaise The Last Kingdom dévoilera quant à elle sa quatrième saison le 26 avril sur Netflix, un an et demi après la dernière saison, tout comme Legends of Tomorrow le 15 avril. Moins hollywoodienne que sa (lointaine) cousine Vikings, The Last Kingdom offre émotions et batailles d'un réalisme étonnant. Initialement produite par la BBC, la série, reprise par Netflix et adaptée de la saga littéraire Les Chroniques Saxonnes de Bernard Cornwell, évoque la fin du IXe siècle outre-Manche, une période chaotique qui aboutira à la création du royaume d'Angleterre.

On pourra également retrouver des nouveautés, telles que la série Run le 13 avril sur OCS, dans laquelle deux anciens amoureux sont liés par un pacte qui les oblige à fuir ensemble, des incontournables comme la saison 2 d'American Gods (initialement proposée sur Amazon Prime, la série adaptée du roman éponyme de Neil Gaiman bascule sur Canal +), ou une nouvelle plateforme de streaming particulièrement attendue : Disney Plus, en France dès le 7 avril.