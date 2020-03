"Run", "Defending Jacob", "Mrs America"... On regarde quoi comme séries en avril ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de séries à regarder à la télévision ou sur les plateformes de SVoD.

Après presque deux semaines de confinement lié au à l'épidémie de coronavirus, pas de doute que vous êtes nombreux à attendre frénétiquement la sortie de nouvelles séries. Pour vous aider à patienter et à rester chez nous, voici quelques lancements prometteurs. Notez également que Disney+, le nouveau service de SVoD très attendu, débarquera finalement le 7 avril après avoir été reporté. L'occasion de voir enfin légalement sa première série originale située dans l'univers de Star Wars, The Mandalorian. Courage à tous.

"Tales From The Loop" (le 3 avril sur Amazon Prime Video)

Après avoir produit des séries tirées de films, de bandes dessinées ou de jeux vidéo, voici Tales From The Loop, la nouvelle série Prime Video inspirée par les œuvres du jeune artiste suédois Simon Stålenhag (et déjà réunies dans un ouvrage éponyme qui a également servi de support à un jeu vidéo). A partir de ses photos futuristes, le créateur Nathaniel Halpern (scénariste sur la série Legion) imagine une ville construite au-dessus de "The Loop", une machine qui explore les grands mystères de l'univers.

Il s'agira vraisemblablement de plusieurs récits fantastiques, où les relations humaines seront au cœur de l'intrigue. L'ambiance dévoilée dans le trailer fait vaguement penser à une immense série, The Leftovers. Sans imaginer que Tales From The Loop puisse être à la hauteur de ce chef-d'œuvre, on espère quand même beaucoup de ce nouveau projet dont on sait peu de choses. Seule certitude, on retrouvera au casting de ces huit épisodes Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Duncan Joiner (Waco) ou encore Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones).

"Run" (à partir du 13 avril sur OCS)

Ruby et Billy sont deux anciens amoureux, qui ont fait un pacte quinze ans plus tôt. Si, un jour, l'un des deux envoie à l'autre par texto "Run" ("Cours" en VF), ce dernier devra tout lâcher pour le rejoindre afin qu'ils s'enfuient ensemble.

Après avoir mis la main à la pâte dans les scénarios des séries de son amie Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), la Britannique Vicky Jones se lance à son tour en solo. On espère donc beaucoup de cette mystérieuse comédie romantique qui réunit la géniale Merritt Wever (Unbelievable, Nurse Jackie) et Domhnall Gleeson (le général Armitage Hux dans la dernière trilogie de Star Wars).

"Mrs America" (à partir du 16 avril sur Canal+ Séries)

"Mrs America", c'est Phyllis Schlafly, une figure du conservatisme américain, particulièrement célèbre pour avoir milité et empêché, au début des années 70, la ratification d'un amendement visant à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes.

La série est une autopsie des mouvements féministes et de leurs opposants dans l'Amérique de Nixon, portée par l'actrice australienne multi-oscarisée Cate Blanchett. A ses côtés, un très joli casting de femmes incluant Rose Byrne (révélée dans Damages et qui interprète Gloria Steinem), Margo Martindale (The Americans), Sarah Paulson (American Horror Story), Uzo Aduba (Orange is the New Black) ou encore Elizabeth Banks (30 Rock).

"Defending Jacob" (à partir du 24 avril sur Apple TV+)

Dans une petite ville du Massachusetts (Etats-Unis), on découvre le corps d'un jeune garçon assassiné. Rapidement, l'enquête révèle que les empreintes retrouvées sur le cadavre appartiennent à l'un de ses camarades, qui n'est autre que le fils du procureur du district. Déterminé à innocenter son enfant, il tombe sur des indices qui l'accablent et mettent ainsi en péril son impartialité.

Adapté du best-seller éponyme du romancier américain William Landay, Defending Jacob brille, comme la plupart des séries produites par Apple, d'un casting impeccable. Aux côtés de Chris "Captain America" Evans et de Michelle Dockery (Downton Abbey), on retrouve Cherry Jones (The Handmaid's Tale) ou encore J.K. Simmons (Counterpart). Les huit épisodes de la série seront mis en ligne à un rythme hebdomadaire sur la plateforme Apple TV+ à compter du 24 avril.

"I Know This Much is True" (à partir du 28 avril sur OCS)

Dans l'Amérique des années 1990, l'histoire de Thomas et Dominik, des frères jumeaux, dont l'un souffre de troubles mentaux.

Adapté du roman de l'auteur américain Wally Lamb, I Know This Much is True est le nouveau projet de Derek Cianfrance, scénariste et réalisateur des films Blue Valentine et The Place Beyond The Pines. Conçue comme une mini-série en sept épisodes, elle est produite pour HBO et portée par Mark "Hulk" Ruffalo, qui incarne les deux personnages principaux, avec à ses côtés Melissa Leo (Louie), Kathryn Hahn (I Love Dick, Transparent) et l'humoriste Rosie O'Donnell.

Du côté des reprises...

Ce mois d'avril marque le retour de séries extrêmement attendues. D'un côté, la quatrième partie de La Casa de Papel, qui sera disponible sur Netflix dès le 3 avril. De l'autre, la cinquième saison du Bureau des légendes, à voir à partir du 6 avril sur Canal+.

via GIPHY

Parmi les autres séries qui reviennent, moins populaires mais néanmoins remarquables, on notera le retour de l'adaptation du best-seller d'Elena Ferrante, L'Amie prodigieuse, pour une saison 2 diffusée à partir du 2 avril sur Canal+. La chaîne cryptée proposera en outre la troisième saison de Killing Eve, le 12 avril. Sur Netflix, vous pourrez découvrir la troisième saison de Fauda, si vous ne l'avez pas vue le mois dernier sur Paris Première et 6Play.

Enfin, ne ratez sous aucun prétexte la troisième et dernière saison de Vida sur StarzPlay. Cette série, qui raconte le destin de deux sœurs latino-américaines que tout oppose et qui sont contraintes de faire front ensemble à la mort de leur mère, traite avec intelligence de la gentrification, des minorités latino aux Etats-Unis et d'homosexualité féminine. On est juste triste qu'elle s'arrête déjà.