Attaque de la mosquée de Bayonne : comment la thèse (erronée) de l'incendie criminel de Notre-Dame s'est propagée

Claude Sinké, le tireur présumé de l'attaque de la mosquée de Bayonne, a expliqué avoir voulu "venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris", qu'il attribue aux musulmans. Une thèse erronée propagée par certains responsables politiques.

Une fausse information pour mobile. Devant les enquêteurs, Claude Sinké, le principal suspect de l'attaque de la mosquée de Bayonne survenue lundi 28 octobre, a expliqué qu'il avait tenté de brûler l'édifice religieux pour "venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en affirmant que l'incendie de cet édifice a été provoqué par les membres de la communauté musulmane".

Cette thèse, que rien n'étaye dans l'enquête sur le sinistre, ne vient pas de nulle part. Elle est apparue sur les réseaux sociaux alors que la cathédrale était encore fumante et elle a été alimentée par certains responsables politiques. Franceinfo retrace le chemin d'une rumeur tenace.

1 Des intox sur les réseaux sociaux...

Elles se sont propagées aussi vite que les flammes de l'incendie. Dès la nouvelle de l'incendie de la cathédrale connue, le 15 avril, des rumeurs erronées ont enflammé les réseaux sociaux, comme des photos de cette statue, prise pour un incendiaire sur le toit.

Une petite erreur dans cette vérification et nos excuses : cette statue est la bonne mais ce n'est pas la vierge du Trumeau du portail du Cloître, contrairement à ce que nous avions écrit plus tôt, mais une autre que nous ne sommes pas encore parvenus à identifier.

1/4 https://t.co/Te64VAFWFs — AFP Factuel (@AfpFactuel) April 16, 2019

Il y a également eu ce pompier, filmé dans les tours et pris par certains pour un "gilet jaune" ou un "musulman".

[#NotreDame] Cette vidéo circule pas mal depuis hier soir sur les RS.

Certains insinuent qu'il pourrait s'agir de l'incendiaire : un "ouvrier", un "gilet jaune", "un musulman"...



‍ En réalité, c'est un pompier. Bien visible en zoomant sur une version de meilleure qualité : pic.twitter.com/zvvXI4MUE4 — FAKE Investigation (@FAKE_Investiga) April 16, 2019

2 ... reprises par certains responsables politiques

Rapidement, des élus s'emparent de ces fausses informations. Le député UDI Meyer Habib reprend la vidéo du pompier pour s'interroger : "Accident ou attentat criminel ?"

Immense peine !

Accident ou attentat criminel ? Aucune piste à exclure #NotreDame

Fermeture du chantier à 17h- feu à 18h50- présence d'ouvriers, pourquoi ? Plusieurs départs de feu ? Incendie de #SaintSulpice, 3 églises vandalisées/jour...

La vérité seulement la vérité ! pic.twitter.com/igP4zk9Dqj — Meyer Habib (@Meyer_Habib) April 16, 2019

Sur Fox News, l'élu de Neuilly-sur-Seine Philippe Karsenty, condamné en 2013 pour diffamation à l'encontre d'un journaliste de France 2, qualifie la thèse de l'accident – confirmée depuis par l'enquête – de "politiquement correct". "Cette église était là depuis 850 ans. Même les nazis n'avaient pas osé la détruire. Vous devez savoir que des églises sont dégradées chaque semaine, un peu partout en France. Bien sûr, le 'politiquement correct' vous dira que c'est probablement un accident", explique-t-il, avant d'être coupé par le présentateur : "Monsieur, nous n'allons pas spéculer sur les causes de quelque chose que nous ne connaissons pas."

Succulent ce moment où un élu de Neuilly, le très-à-droite @pkarsenty, se fait rembarrer par Fox News (oui, Fox News) alors qu'il s'apprête à diffuser en direct des théories du complot sur l'incendie de Notre-Dame. pic.twitter.com/jmZXJWSfMT — Matthieu Beigbeder (@UneBelleBiche) April 15, 2019

Cadre du Rassemblement national, Jean Messiha parle rapidement de "deux départs de feu" et d'une thèse de l'accident qui "deviendrait bancale", sans avancer plus d'éléments. Contacté par franceinfo, il défend aujourd'hui ses propos. "Nous sommes en démocratie, on a le droit de se poser des questions sur un incident grave dont personne ne connaissait les causes face à un matraquage immédiat tendant à imposer la thèse d'un incendie accidentel. Je ne vois pas en quoi cela fait de nous des responsables. Il faut être un esprit malade pour faire le lien avec l'attaque de Bayonne", estime-t-il, en défendant "l'esprit du doute".

Des sources parlent de 2 départs de feu à #NotreDame : au niveau de la flèche et à l’opposé.

Si cette information était confirmée, la thèse de l’accident, avancée comme une quasi certitude par nombre de médias dès le début alors que personne n’en sait rien, deviendrait bancale... — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 15, 2019

C'est sur ce terreau fertile que Nicolas Dupont-Aignan est intervenu en avril pour faire part de ses doutes. "Il faut savoir si c'est un accident ou un attentat", déclare l'ancien candidat à la présidentielle de Debout la France au lendemain de l'incendie, comme le raconte L'Obs. Il estime ensuite que les policiers "ont tort de privilégier une hypothèse" dans ce sinistre. Quinze jours plus tard, il remet une pièce dans la machine au micro de France Inter : "Sans aucun doute le pouvoir nous cache quelque chose."

Nicolas @dupontaignan sur l'incendie de Notre-Dame : "Je demande une enquête indépendante (...) sans aucun doute le pouvoir nous cache quelque chose" #QuestionsPol pic.twitter.com/DkbaMvERo6 — France Inter (@franceinter) April 28, 2019

3 ... malgré les démentis des enquêteurs

Si elle a prospéré sur les réseaux sociaux et dans les discours de certains responsables politiques, la thèse de l'origine criminelle de l'incendie de la cathédrale n'a jamais été étayée. Dès le 16 avril, au lendemain de l'incendie, Rémy Heitz, procureur de Paris en charge du dossier, déclare que "rien ne va dans le sens d'un acte volontaire". Deux mois après le sinistre, au moment de clôturer l'enquête préliminaire, le parquet confirme "qu'aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle".

En revanche, "plusieurs hypothèses ont retenu l'attention des enquêteurs parmi lesquelles celle d'un dysfonctionnement du système électrique ou celle d'un départ de feu occasionné par une cigarette mal éteinte, sans qu'il soit possible d’en privilégier une à ce stade", relève le parquet, sans trancher : "Les investigations réalisées ne permettent cependant pas, à ce jour, de déterminer les causes de l'incendie". "L'enquête n'est pas terminée. Je suis comme Saint-Thomas, je prends acte des premières conclusions. Mais tant qu'il n'y a pas de conclusion définitive, toutes les hypothèses restent ouvertes", réagit Jean Messiha.

L'enquête, ouverte contre X pour "dégradations involontaires par incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement", est désormais entre les mains de trois juges d'instruction, des magistrats statutairement indépendants.